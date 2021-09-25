Haftalık Bağımsız Gazete 26 Eylül 2021
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“Sevmek Zamanı” Moda’da yeniden canlandı!

Kadıköy Moda, Rıza Paşa Sokağı’nda gelenleri, Metin Erksan’ın unutulmaz filmi Sevmek Zamanı’ndan ilhamla çizilmiş mural karşılıyor

“Sevmek Zamanı” Moda’da yeniden canlandı!
Evin Arslan

Ünlü yönetmen Metin Erksan’ın, “Ben resmine âşığım, ölünceye kadar da onu seveceğim” repliğine yer verdiği unutulmaz filmi “Sevmek Zamanı” Kadıköy Moda’da bir apartmana çizilen mural ile kendine yer buldu. 

MUBI, Kadıköy Belediyesi işbirliği ile “Klasiklere Övgü” projesine imza attı. Bu proje ile Kadıköy’ün gri duvarı, sinema tarihimizde önemli bir yeri olan “Sevmek Zamanı” filminden ilhamla çizilen mural ile renklendi. 6 Eylül’de tamamlanan mural, illüstratör - sokak sanatçısı Furkan Nuka Birgün tarafından Kadıköy Moda’da Rıza Paşa Sokağı’nda bulunan bir apartmanın duvarına çizildi. 

“GERÇEK BİR SİNEMA HAZİNESİ”

MUBI, bu proje kapsamında klasikleşmiş Türkiye filmlerini de seyirci ile buluşturacak. MUBI ekibi, bu projeyi yapma nedenini şöyle açıklıyor: “MUBI’de öteden beri en çok yapmak istediğimiz ve üzerine kafa yorduğumuz projelerden biri kendi klasiklerimizi sinemasever topluluğumuzla buluşturabilmek. Çok değerli bir mirası bilenlere hatırlatırken, bilmeyenlere, bu filmleri hiç görmemiş olan genç kuşaklara da tanıtmak.”

Ekip, Sevmek Zamanı filminin önemini ise şöyle anlatıyor: “Sevmek Zamanı, çeşitli sebeplerden sinemalarda gösterim şansı bulamamış, gerçek bir sinema hazinesi. Büyük hayranlık ve saygı duyduğumuz Metin Erksan’ın sinemaya ve dünyaya bakışını yansıtan eşsiz bir klasik. Biz bu filmin olabildiğince çok sinemasevere ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Etiketler; #klasiklere övgü #furkan nuka birgün #mubi #metin erksan #moda #sevmek zamanı #mural
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