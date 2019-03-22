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Şevket Çoruh’a plaket

Şevket Çoruh’a plaket
GazeteKadıköy

Kadıköy’deki Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh, yüksek vergi ödemesinden dolayı plaketle ödüllendirildi. Başarı plaketi, Maliye Bakanlığı Küçükyalı Vergi Dairesi müdür ve yardımcıları tarafından hazırlandı ve 19 Mart Salı günü Şevket Çoruh’a verildi. Çoruh yetkililere teşekkür etti.

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