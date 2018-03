Sesli kütüphane gözlerin ışığı oluyor

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde yer alan Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, gönüllü kitap okuyan 65 kişiyle Türkiye genelinde 292 kişiye hizmet veriyor

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin bünyesinde yer alan Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, görme engeli olan kişilerin kitap dinleyebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Kütüphanenin 2011 yılında iki okuma kabiniyle hizmet vermeye başladığını dile getiren Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi sorumlusu Kenan Demir kütüphanenin şu an 4 kabin ile hizmeti devam ettirdiğini söyledi.

“2 BİN 70 KİTAP SESLENDİRİLDİ”

2011 yılından bu yana 695’e yakın gönüllü okuyucu tarafından 2 bin 70 kitabın seslendirildiğine dikkat çeken Kenan Demir, “Şu an Kadıköy’den ve diğer ilçelerden toplam 65 aktif gönüllü okuyucu var. Bir günde 16 kişi gelip okuma yapıyor. Bu okumaları internet sitemize aktarıyoruz. Görme engelli üyemiz de kullanıcı adı ve şifresi ile www.gormeengelliler.kadıkoy.bel.tr sitesine girip kitap okuyabiliyor. Sadece Kadıköy’den değil Türkiye’nin her yerinden şu an 292 üyemiz var. Kütüphaneye üye olmak isteyen kişi, görme engeli olduğuna dair bize rapor gönderiyor. Biz de üye yapıp, kullanıcı adı ve şifre veriyoruz” diye konuştu.

“HER TÜRDEN KİTAP OKUNUYOR”

Çocuk kitabının, romanın ve hikâyenin yanında tarih, coğrafya, sosyoloji gibi alan kitaplarının da okunduğunu hatırlatan Kenan Demir, okuyucunun kütüphaneden seçtiği kitabı ya da kendisinin getirdiği kitabı okuduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti, “Örneğin, üyemiz öğretmenin ona önerdiği kitabı ya da makaleleri de okumamızı istiyor. Okuyucularımız onları da okuyor. Ders kitabını elektronik sese çevirerek, makaleleri ve ders notlarını da Braille kabartma alfabesiyle baskısını yapıp, onlara ulaştırıyoruz.”

“FARKINDALIK KAZANIYORLAR”

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteden öğrencilerin gelip kitap okuduğuna vurgu yapan Kenan Demir, “Kitap okuyan çocuklar bilinçlenmiş ve farkındalık kazanmış oluyor. Dört yıl içerisinde iki defa okuyucularla dinleyicileri bir araya getirdik. Bu buluşma çok anlamlı oluyor. Görme engelli olan kişi okuyucuyu sesinden tanıyor. Şu kitabı sizin sesinizden dinlemiştim diyor. Buluşma, sosyal ve duygusal bağın oluşmasını sağlıyor.” dedi. Demir, kütüphanenin daha zengin bir duruma gelmesi için kitap bağışının önemine de değindi.

“ÇOCUKLAR SESİMDEN KİTAP DİNLİYOR”

Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi’nde iki yıldır gönüllü okuyucu olan Anaokulu Öğretmeni Emine Özgül Sağır, “Haftada bir gün gelip, bir buçuk saat boyunca genellikle çocuk kitapları okuyorum. Şu ana kadar 60’a yakın kitap okumuşumdur. Okuduğum kitapları, bir çocuğun benim sesimden dinleyeceğini bilmek çok güzel bir duygu.” dedi. Özgül, kitap okurken çektiği fotoğrafları, sosyal medyada paylaştığını, bu paylaşımlar sayesinde arkadaşlarının sesli kütüphane hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

“ONLARIN IŞIĞI OLALIM”

Gönüllü okuyucu Didem Kurma da eylül ayından itibaren kitap okuduğunu belirterek, “Sesli kütüphaneyi arkadaşlarımdan duydum. İnternetten araştırdım ve fikir sahibi oldum. Araştırma ve tarih kitapları okuyorum. Şimdiye kadar 4 kitap okudum. Haftada bir gün geliyorum. Sesim, onların gözünün ışığı oluyor. Gelin ve kitap okuyun.” diye konuştu.