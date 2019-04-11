Ses Günü’nde konser

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi, Dünya Ses Günü’nü kutluyor.

Etkinlik organizatörleri, “Sesimiz, herkesin çok iyi bildiği tek dildir. İletişimimizin en büyük kaynağı sesimiz, sanat ve bilimin de ifade aracıdır. Sesimiz bedenimizin ve ruhumuzun aynası gibidir. Sesimiz müziğin başlangıcı, en karmaşık ve mükemmel enstrümanıdır. İşte bu nedenle ses sağlığına ve sesin iş, eğitim ve sosyal hayatımızdaki önemine dikkat etmek için her yıl 16 Nisan’da Dünya Ses Günü kutlanıyor. Dünya Ses Günü’nde değerli sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek bu konserde biz de bu gerçeklere dikkat çekeceğiz.” diyor.

Ücretsiz olan konser 16 Nisan Salı günü saat 19:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.