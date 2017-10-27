Sermayeleri dayanışma ruhu

Kadıköy’de bilim ve sanat alanında bir takım ücretsiz atölye çalışmaları yapan merkezleri sizler için derledik

Kültür ve sanat alanında İstanbul’un en merkezi haline gelen Kadıköy, ticari kaygılar güden mekânların, yanı sıra, gönüllülük esasına dayanan, kolektif ruhu bünyesinde barındıran birçok kültür merkezi ne de ev sahipliği yapıyor. Sabit masrafları dayanışma sayesinde karşılanan bu merkezlerde birçok ücretsiz atölye ve kurs bulunuyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak yeni atölye dönemleri bu günlerde başlayan ücretsiz atölye ve kursları sizin için derledik.

GEZİ’NİN MİRASI: SERÜVEN KÜLTÜR

Başka bir kültür sanatın mümkün olduğunu göstermek amacıyla, Gezi Parkı direnişinin ortaya çıkardığı “Gezi ruhu”nu ilham Kadıköy’de kurulan Serüven Kültür bir yaşını doldurdu. Kadıköy Serüven Kültür, gönüllülük esasına dayanan, dayanışmayı ve katılımcılığı önemseyen bir yer. Bu nedenle de buradaki tüm atölyelere katılmak için ücret ödemenize gerek yok. Her ne kadar mekânın sabit giderleri için “dayanışma sandığı” adlı bir bağış kutusu bulunsa da, buraya da para koymak mecburi değil. Yeni dönem atölye kayıtları bu ay başlayan merkezde gitar, resim, işaret dili, edebiyat, dans, ritim/erbane, İspanyolca, yaratıcı drama, tiyatro, stencil ve film atölyeleri, sinema, yoga, vegan mutfak atölyeleri bulunuyor. Derslerini Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde yapan Serüven Kültür’e facebook sayfalarından veya 0(553) 549 62 06 numarasından ulaşabilirsiniz.

ZEKİ GÖKER’İN DÜŞLERİ GERÇEK OLDU

Tiyatro sanatçısı Zeki Göker’in hayallerini gerçek kılmak amacıyla kurulan Zeki Göker Kültür Merkezi Kadıköy’deki ücretsiz atölyeler düzenleyen kültür merkezlerinden biri. Tellalzade Sokak(Antikacılar Sokağı)’nda tarihi bir köşkte bulunan merkezde “Piyano, Yan Flüt, Gitar, Elektrogitar, Şan, Çello, Erbane, Bateri, Bağlama, Klarnet, Keman, Tulum, Kabak Kemane, Kemençe” kursları bulunurken, “Resim, Sinema, Fotoğrafcılık, Tiyatro, Yaratıcı Drama, Evrim/Bilim” alanında atölyeler bulunuyor. Detaylı bilgi için facebook adreslerini takip edebilir veya 0 (507) 115 01 71 numarasından ulaşabilirsiniz

EDEBİYAT VE SANAT BURADA

İstanbul Üniversitesi’nden bir grup öğrencinin 2005 yılında “ötekilerin edebiyatı”nı halka ulaştırmak için kurduğu bir dergi olan Edebiyat Atölyesi, bundan 8 sene sonra 2013’te Kadıköy’de açtığı mekânla faaliyetlerine devam ediyor. Osmanağa Mahallesi Bayramyeri Sokak’ta bir iş hanının en üst katında faaliyet gösteren merkezde ücretsiz olmasa da mekanın sabit giderini karşılamak için dayanışma amacıyla sembolik ücretlerle atölyeler düzenleniyor. Merkezde bağlama ve edebiyat atölyesi bu ay başlarken, işaret dili, yaratıcı drama gibi daha bir çok atölye de okulların ikinci dönemi başlayacak. Atölyeye facebook sayfalarından veya 0(535) 639 08 06 numarasından ulaşabilirsiniz

AKA-DER YENİ YERİNDE

Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği (Aka-Der)’de Kadıköy’de ücretsiz atölyeler düzenleyen bir başka kurum. Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan Aka-Der bu günlerde Caferağa Mahallesi’nde bulunan Sakızgülü Sokak’taki yeni yerinde faaliyetlere başladı. Dernekte kurslar talebe göre açılırken, müzikten, sinemaya birçok konuda atölye çalışmaları da düzenleniyor. Derneğe facebook sayfasından ulaşarak veya Sakızgülü Sokak No:20’de bulunan merkeze giderek kurslar için ön talepte bulunabilirsiniz.

BİLİM VE SANAT BURADA

1995'in ağır baskı koşulları altında kurulan sosyalist bir perspektifle “toplum için sanat, insanlık için bilim, özgürlük için politika” sloganı etrafında Kadıköy’de kurulan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)’ın da birçok ücretsiz atölyesi bulunuyor. BEKSAV’ın Acıbadem Mahallesi Nazifbey Sokak’taki dillere destan bahçesinde ağaçların altında çay içebilir ve müzik alanında “Yan flüt, erbane, gitar, bas gitar, bağlama, bateri, halk korosu” atölyelerine, kuram alanında da “felsefe, toplumsal cinsiyet, marksizm okumaları, alternatif tarih okumaları, marksist iktisat” atölyelerinde dâhil olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0(544) 538 30 93 numarasını aramanız yeterli.