Sergilerden Seçmeler

Şiir söyleyen resimler…

Nazım Hikmet’in ölümünün 56. yılında Moda Galeri Pasaj sıra dışı bir sergi düzenliyor. Yağlıboya, suluboya, karakalem ve karışık tekniklerle çalışan sanatçıların Nazım Hikmet resimleri, cep telefonuna yüklenen bir programla şiir dinletisi de sunuyor. Resimlerin karşına geçen izleyiciler cep telefonlarını resimlere yönelttiklerinde Nazım Hikmet’in kendi sesinden şiirlerini dinleyebiliyor. Moda Şair Latifi Sokak 27 A’da 3 Haziran’da açılan sergi 10 Haziran’a dek açık kalacak.

Karikatür Evi Atölyeleri’nden (5)

Karikatür Evi atölye çalışmalarında çizmeyi, mizahı seven, ilgi/merak duyan, üretmeye hevesli herkes ustasıyla buluşturuyor. 2017-2018 sezonunda Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan 3'üncü ve 4'üncü dönem karikatür, çizgi roman, manga, stop motion ve mizah atölyelerinde yapılan eserleri, Karikatür Evi Atölyeleri’nden 5’te izleyebilirsiniz. Sergi 8-22 Haziran günleri arasında Karikatür Evi’nde.

Sebe 41

Selma Sözer Kölemenoğlu’nun seramik sergisi 8-14 Haziran günleri arasından Caddebostan Kültür Merkezi Performans 1 Katı’nda görülebilir.

Fotoğrafın “DE” Hali Sergisi

Zihinsel yetersizlik ya da otizm tanılı bireylerin çevre algısı ve çevre duyarlılığının fotoğraflara yansıması, fotoğraf sanatının sevdirilmesi ve farkındalık yaratılması amaçlarıyla düzenlenen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı, ulusal fotoğraf yarışmasında derece, mansiyon ve sergileme alan eserler Barış Manço Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Fotoğrafın De Hali” yarışması sergisi 9-15 Haziran günleri arasında görülebilir.

Venüs’te öğrenci sergisi

Resim öğretmeni Serkan Şahin ve öğrencilerinin karma resim sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 9 Haziran’da açılacak olan sergi 20 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.