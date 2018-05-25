SERGİLERDEN SEÇMELER

Bir sanat eseri hayat kurtarabilir mi?

Nurdan Likos’un yaşları 5 ile 13 arasında değişen öğrencileriyle, 2012 yılından beri her yıl hazırladığı “Ustaların İzinde” Sergisi, çocuklara farkındalığı yüksek, çevrelerine duyarlı, empati kurabilen bireyler olabilmeleri için yol gösterici olmayı hedefliyor.

Her yıl sonunda açılan serginin geliri bir sosyal yardım projesine aktarılıyor. Likos, bu yıl serginin tüm gelirini sokak hayvanlarına ayırdı. ‘Ustaların İzinde’ sergisi bu yılki gelirini, Bodrum Turgutreis Geçici Bakım Evi hayvan barınağına yapılacak ek binaya katkı sağlamak amacıyla Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği’ne bağışlıyor.

Projede yer alan öğrenciler; Ada Onataslan, Can Serttaş, Deniz Kızıltuğ, Derin Atakan, Dila Topuz, Ece Harput, Ece Törün, Ecrin İnci Kocaman, Ela Eceviz, Mert Kızıltuğ, Nil Genç,Selin Genç, Simge Salbaş, Talya Deniz Minareci, Uras Tanrıverdi, Zeynep Avcı, Zümra Öztürk.

2-8 Haziran 2018 tarihleri arasında Yeldeğirmeni Uzun Hafız Sokak’taki Açık Alan’da İzleyiciyle buluşacak sergiye bütün sanat ve hayvan dostları davetli.

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İstanbul’un hikâyesini yazan resimler

Bahariye Sanat Galerisi, 21 sanatçının katılımıyla düzenlenen “İstanbul Hikâyeleri Uluslararası Karma Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların özgün resim, seramik ve heykel eserlerinin yer alacağı sergi 5 Haziran’a kadar Caferağa Kadife Sokak’taki galeride görülebilir.

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Herkes resim alsın diye…

Ankara Rüzgârı Derneği, “Herkes Resim Alsın Diye” sergi dizisi düzenlemekte. Sergide; Yıldız Teknik Ünviversitesince 2010 yılının “yıldızlı sanatçısı” seçilen Hatice Erdi, PTT’nin pul ressamı Pınar Olgaç, Remziye Kurttürk, Ayşin Cebeci, Sema Koç, Ayşe Anıl, Akide Yaman, Gülay Bilge, Zekiye Günnür Ersöz, Arzu Cihan Uğur ve Günay Özbek'in eserleri bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 28 Mayıs’ta açılacak olan sergi 8 Haziran’a kadar görülebilir.

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Görmek için son günler!

Hala görmediyseniz Kadıköy’deki bazı özel sergiler için son günler! Süreyya Operası’nda 31 Mart’ta açılan “Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?” sergisi 2 Haziran’da sona eriyor. Karikatür Evi’ndeki “Düşsel Tiplemeler” sergisi ise 3 Haziran’da son bulacak. TESAK’ta geçen hafta açılan, efsane arkelolog Aziz Ogan’ı anlatan “Âsar-ı Atika’dan 100 Yıl Sonra: Aziz Ogan” 30 Mayıs’ta bitecek. Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam eden Gül Ünlüçay’ın “Başkalarının Acısını Taşımak” sergisini görmek için ise son gün 27 Mayıs.