Sergilerden haberler...

Kadıköylü sanatçılar ve resim galerileri pek çok sergiye imza attı bu hafta. İşte onlardan bize ulaşanlar...

Südor’ların resimleri Eskişehir’de

Kadıköylü ressamlar Gülseren ve Teoman Südor’un resimleri 4 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’yi yurtiçi ve yurtdışında açtıkları 70’e yakın kişisel sergi ile temsil eden Südor çifti, ‘Yaratılış Öyküleri’ adlı resim sergisi ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde Kadıköylülerin konuğu olmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in daveti üzerine Eskişehir’de sergi açacak Südor çifti, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencileri arasında yer alıyor.

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Can dostlar için resim sergisi

Hayati Şahin, Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 5 – 15 Ekim günleri arasında “Can Dostlar” adlı resim sergisini sanatseverlerle ve hayvan severlerle buluşturuyor. Şahin, Göztepe’deki galerisinde 5 Ekim Cumartesi 16.00’da açılacak sergisine herkesi bekliyor. Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Şafak Apt. No: 177

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Süleyman Saim Tekcan eserleri Kızıltoprak’ta

Prof. Dr. Süleyman Tekcan’ın “Lavi, Gravür, Pentür, Heykel Buluşması” çalışmalarından oluşan kişisel sergisi 10 Ekim– 31 Ekim tarihleri arasında Kızıltoprak Fular’t Sanat Galerisi’nde izleyiciye açılacak. Yaşamını sanata adayan Süleyman Saim Tekcan, İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde gravür, litografi ve serigrafi atölyelerini, Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Özgün Baskı atölyelerini ve Çamlıca Sanat Evi’ni kurdu. 2004 yılında İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni (İMOGA) kuran sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiler açtı ve birçok ülkede ödüle layık görüldü. Çalışmalarına aralıksız devam eden Tekcan, İmoga’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Süleyman Saim Tekcan’ın farklı tekniklerinden oluşan eserleriyle sanatseverlerin buluşacağı sergide, sanatçının simgesi haline gelmiş at figürleri serginin ana teması olarak karşımıza çıkacak.

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Kadıköy Sineması’nda “SoMbahar” sergisi

“SoMbahar” Karma Resim, Fotoğraf ve Exlibris Sergisi 1 Ekim’de Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi’nde açıldı. Erol Ünal, Esmeri Alev Ekebaş, Güler Gök, Nevim Kayaoğlu ve Nihal Güres’in eserlerinden oluşan sergi 15 Ekim’e kadar her gün saat 11.00 – 21.00 arası ziyaret edilebilecek.

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Ürün’de Güz Karması

Ürün Sanat Galerisi yeni sanat sezonunu karma bir sergiyle 5 Ekim’de açıyor. “Güz Karması” adı verilen sergide Salih Acar, Binnur Çavuşoğlu, Canan Bilge, Mustafa Delioğlu, Mustafa Köseoğlu, Nazan Özer, Saim Dursun, Taciser Yamaç Dokur, Tülin Demiray, Züleyha Akbaş’ın ürünleri izleyenle buluşacak. Sergi 31 Ekim’e kadar görülebilir.