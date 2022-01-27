Sennur Sezer Ödülleri’ne son başvuru 1 Şubat!

“Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri” için 1 Şubat 2022'e kadar başvurular devam edecek

Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından 2015 yılında hayatını kaybeden şiirin ve umudun “yorulmaz iğnesi” Sennur Sezer anısına düzenlenen ödüllerin amacı, "Birlikte yaşadığımız topraklarda 'Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payını yazmak ve emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak," olarak özetleniyor. Ödüllerin öykü jürisini Adnan Özyalçıner, Nalan Barbarosoğlu, Ayşegül Tözeren, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar oluşturuyor. Şiir jürisinde ise A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç yer alıyor.