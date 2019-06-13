Sennur Sezer ödülleri sahiplerine kavuştu

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi

Şair Sennur Sezer’in anısını yaşatmak için Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri Töreni, bu yıl 12 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şiir dalında birincilik ödülü 25 yıldır hapishanede olan İlhan Sami Çomak’ın olurken, Jüri Özel Ödülü’ne Ayşe Nalan değer görüldü. Öykü dosyalarında birincilik ödülü Hüseyin Peker’in olurken, Özlem Keskin’in dosyası da Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Sennur Sezer’in 76. doğum yılında düzenlenen etkinlik, sanatçı Sadık Gürbüz’ün şarkılarıyla başladı. Sezer’in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendiren Gürbüz, “Emek ve direnişin şairi Sennur Sezer’i selamlıyorum.” dedi.

“UMUDUN ŞİİRİDİR”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ise “Sennur Sezer işçi sınıfının mücadelesine verdiği destekle hatırlanacak. Şairlere, gazetecilere, bilim ve sanat insanlarına cezaevlerinde kelepçe vuruluyor. Edebiyatçıların şiirlerini ve öykülerini diledikleri gibi yazabildikleri bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. İşçi sınıfına büyük görev düşüyor. Hepimiz örgütlü olduğumuz zaman her şeyi çok güzel hale getirebiliriz.” diye konuştu.

Aslan’dan sonra söz alan Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı ve Sezer’in eşi Adnan Özyalçıner ise, “Toplumsal yaşamımızdaki insan manzaraları, Sennur Sezer’in şiirinde açıklıkla yer almıştır. Bir kadının doğum sancılarına direnişinde, aynı kadının işkence altındaki, baskı altındaki, şiddet gören kadının direnişine vurgu yapar. Çocuklar, onun şiirinin vazgeçilmez kavramlarındandır. Onun şiiri umudun şiiridir. Yaşanan gerçekliği açıklar. Dün olduğu gibi, bugün de süren bir şiir onun şiiri. Tıpkı yaşamımız gibi.” dedi.

Sezer’in dostlarından biri olan şair Mustafa Köz de Sennur Sezer’in şiirlerinin temelini insanın oluşturduğunu ifade ederek, “Sanat kimin içindir sorusuna Sennur Sezer ‘Gecekondu’ kitabıyla cevabını vermiştir. Sonraki kitapları da bu cevabı içerir. Yeniden topluma bakmanın zamanıdır.” şeklinde konuştu.

“DİRENİŞİN YANINDA OLDU”

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Cezaevinde bulunan İlhan Sami Çomak’ın ödülünü kardeşi Suna Çolak ve Annesi Zeytun Çolak’a, yazar Eray Canberk takdim etti. Suna Çolak, İlhan Sami Çolak’ın cezaevinden ilettiği mesajı salondakilerle paylaştı. Çomak mesajında şunları söyledi: “Sennur ablayla tanışma fırsatım olmadı ama yazılarını okumaya çalıştım, şiirlerini okudum. Şiirlerindeki samimiyet kurgu değildi. Emeğin ve direnişin yanında oldu. Onun sofrasında, kötülükle sınanmış tüm mazlumlar için ayrılmış bir tabak hep vardı. Bu ödülle beni sofraya davet etmiş oldunuz.”

Öykü dalında birincilik ödülüne layık görülen Hüseyin Peker ise ödülünü Pen Uluslararası Sendikacılar Başkanı Burhan Sönmez’in elinden aldı. Şiir dalında Jüri Özel Ödülünü kazanan Ayşe Nalan ise ödülünü KHK ile ihraç edilen akademisyen Süreyya Karacabey’den aldı. Öykü Dalında Jüri Özel ödülünü kazanan Özlem Keskin ise ödülünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına Nida Demirsoy’dan aldı.

Ödül töreninin ardından DİSK Emek Korosu sahne alarak şarkılar seslendirdi. Sennur Sezer’in doğum günü için kesilen pastanın ardından etkinlik sona erdi.

BELGELİKTE SENNUR SEZER KÖŞESİ

Geçtiğimiz yıl Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde açılan Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği’nde Sennur Sezer’e de yer verilecek. Şair için oluşturulacak belgelikte kişisel eşyalar ve yazınsal eserler sergilenecek. 15 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek etkinlik herkesin katılımına açık.