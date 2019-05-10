Sennur Sezer ödülleri, Çomak ve Peker’e

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri sonuçlandı.
Şiir dalında birincilik ödülü uzun yıllardır hapishanede tutulan İlhan Sami Çomak’ın olurken, Jüri Özel Ödülü’ne Ayşe Nalan değer görüldü.
Öykü dosyalarında birincilik ödülü Hüseyin Peker’in olurken, Özlem Keskin’in dosyası da Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.
Ödüller Sennur Sezer’in doğum günü olan 12 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.