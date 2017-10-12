Sennur Sezer, Direnç’le Anıldı

Emeğin ve direncin şairi Sezer, ölümünün ikinci yıldönümünde Kadıköy Akademi Kitabevi’nde arkadaşları tarafından anıldı

Direnç Doğuran Kadına”, “Savaş Ayırmaz Sevişenleri” gibi isyanı, devrimi ve aşkı harmanlayan şiirleriyle tanınan usta şair Sennur Sezer ölümünün ikinci yılında, 7 Ekim Cumartesi günü Akademi Kitapevi’nde arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı. Manos Yayınevi’nin Türkiye Yazarlar Sendikası ve Akademi Kitabevi’yle ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Sennur Sezer’in “Bütün Şiirleri: Direnç” adlı kitabı da ilk kez okuyucuyla buluştu. TYS Başkanı Mustafa Köz, TYS Genel Sekreteri Cengiz Hakkı Zariç’in de katıldığı etkinlikte Sezer’in hayat arkadaşı Adnan Özyalçıner, “Bütün Şiirleri: Direnç” adlı kitabı sevenleri için imzaladı.

Köz, Sezer’in sendika üyesi olduğunu ve zaman içerisinde aktif görevler üstlendiğini belirterek, “Gülten Akın şiirin annesiyse, Sennur Sezer de şiirin ablasıdır” tanımını kullandı. Özyalçıner geçen zamanın bıraktığı izler üzerine yaptığı konuşmasında “Sennur’un şiirleri aynı zamanda bir tarih okumasıdır, iyi şairler çarpıtılmış tarihin tersten okunması için ciddi olanaklar sunar insana” dedi. Sennur Sezer’in kendisine ithafen yazdığı “bir sevgi şiiri”ni de okuyan Özyalçıner, Direnç’in yayımlanma sürecinde emeği geçenlere ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Zariç de Sennur Sezer’in daha önce yayımlanmış kitaplarında yer almayan 28 şiirinin Direnç’inde bir araya getirildiğini anlatarak, “Hepimiz Sennur Sezer’in Gecekondu’sundan çıktık” dedi. Suna Aras, Dilruba Nuray Erenler, Nalan Çelik, Betül Dünder, Nilay Özer, Âba Müslim Çelik, Bilal Kayabay etkinlik süresince Sennur Sezer’in şiirlerini okudu. Fahri Bozbaş da Sennur Sezer şiirlerinden bestelediği iki şarkıyı seslendirdi.