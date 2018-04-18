Haftalık Bağımsız Gazete 20 Nisan 2018
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Sendikacılardan konser

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kadıköy’de 1 Mayıs konseri verecek

Sendikacılardan konser
Gökçe UYGUN

DİSK 50. yılında örgütlülüğü, çoksesliliği, direnişi sanat kulvarında da hayata geçirdiği DİSK Çoksesli Korosu’yla devrim marşlarını, türküleri, dünya halklarının şarkılarını seslendirecek.  Şefliğini Berktay T. Akyıldız’ın yaptığı koro; emeğin, birliğin, DİSK’in sesi olarak seyirciyle buluşacak. Ücretsiz konser 25 Nisan akşamı saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Etiketler; #disk #kadikoy #ücretsiz #konser #1 mayıs
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