Sendikacılardan konser

DİSK 50. yılında örgütlülüğü, çoksesliliği, direnişi sanat kulvarında da hayata geçirdiği DİSK Çoksesli Korosu’yla devrim marşlarını, türküleri, dünya halklarının şarkılarını seslendirecek. Şefliğini Berktay T. Akyıldız’ın yaptığı koro; emeğin, birliğin, DİSK’in sesi olarak seyirciyle buluşacak. Ücretsiz konser 25 Nisan akşamı saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.