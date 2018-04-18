Sendikacılardan konser

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kadıköy’de 1 Mayıs konseri verecek

DİSK 50. yılında örgütlülüğü, çoksesliliği, direnişi sanat kulvarında da hayata geçirdiği DİSK Çoksesli Korosu’yla devrim marşlarını, türküleri, dünya halklarının şarkılarını seslendirecek. Şefliğini Berktay T. Akyıldız’ın yaptığı koro; emeğin, birliğin, DİSK’in sesi olarak seyirciyle buluşacak. Ücretsiz konser 25 Nisan akşamı saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.