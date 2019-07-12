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Senaryo yazarlığının temelleri atölyesi

Senaryo yazarlığının temelleri atölyesi
GazeteKadıköy

halka sanat projesi senarist ve sanat yönetmeni Abdulcebbar Avcı eğitmenliğinde Senaryo Yazarlığının Temelleri atölyesine ev sahipliği yapıyor. 21 ve 28 Temmuz Pazar günleri, saat 15.00-19.00 arasında gerçekleşecek atölyenin kontenjanı 12 kişiyle sınırlı olduğundanönceden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Atölyede, soyutlama süreci üzerinde durulacak/tartışılacak ve ertesinde, sinopsis, tretman, sahne ayrımlama/senaryo (formatları) yazım teknikleri uygulamalı olarak aktarılacak. Yazın türleri ve senaryo, tarihsel arka planı doğrultusunda irdelenecek.

Katılım ücreti 150TL / 100TL (öğrenci) olan atölyeye kayıt olmak ve bilgi almak için:

atolyehalka@gmail.com / 0531 897 64 05


 

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