Senaryo yazarlığının temelleri atölyesi

halka sanat projesi senarist ve sanat yönetmeni Abdulcebbar Avcı eğitmenliğinde Senaryo Yazarlığının Temelleri atölyesine ev sahipliği yapıyor. 21 ve 28 Temmuz Pazar günleri, saat 15.00-19.00 arasında gerçekleşecek atölyenin kontenjanı 12 kişiyle sınırlı olduğundanönceden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Atölyede, soyutlama süreci üzerinde durulacak/tartışılacak ve ertesinde, sinopsis, tretman, sahne ayrımlama/senaryo (formatları) yazım teknikleri uygulamalı olarak aktarılacak. Yazın türleri ve senaryo, tarihsel arka planı doğrultusunda irdelenecek.

Katılım ücreti 150TL / 100TL (öğrenci) olan atölyeye kayıt olmak ve bilgi almak için:

atolyehalka@gmail.com / 0531 897 64 05



