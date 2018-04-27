Karikatür çizmek isteyenler için başucu kitabı çıktı. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, “Sen De Karikatür Çizebilirsin” adıyla bir kitap hazırladı.

Hiç karikatür çizmeyi denediniz mi? Eğer böyle bir ilginiz varsa artık elinizin altında bir yardımcınız var. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, “Sen De Karikatür Çizebilirsin” adıyla bir başucu kitabı hazırladı. Anıl Gürak, Ayşe Işın, Nuhsal Işın, Akdağ Saydut ve Kamil Yavuz gibi karikatür dünyasının bilinen kalemleri tarafından hazırlanan ve Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap, karikatürün temeline iniyor, bir karikatür çizebilmek için yöntem tavsiyelerinde bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından hazırlanan kitabın önsözünde Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun karikatürüyle birlikte şu ifadeleri yer alıyor:

“… Görsel düşünmenin, göstererek düşündürmenin en iyi aracı çizgidir. Çizgi kimi zaman bir mağara duvarında, kimi zaman bir sergi salonunda karşımıza çıkar. Hep anlatacak bir şeyi vardır. Çizgiler insanın dünyaya iz bırakma gayretinin de en güzel ifadesidir belki de.

… Karikatür Evi’miz de bu hedefle karikatürü başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumla buluşturmak, genç çizerleri desteklemek ve karikaütr dünyasına omuz verecek bir çizgi okulu olarak kuruldu. Çok kısa zamanda gerek karikatür dünyası gerekse çizgiye gönül vermiş her yaştan İstanbullunun uğrak yeri haline geldi. Karikatür Evi’nin çizerleri tarafından hazırlanan bu kitabın, duygularını ve düşüncelerini çizgiyle ifade etmek isteyen herkese katkı sağlayacağına inanıyorum.

Kalem ve defteri yanınızdan eksik etmeyin, çünkü çizecek daha çok şey var.”

KBKY’nin yayımladığı kitaplar çeşitli platformlarda internetten satılıyor, kitabevi satışı için yetkili dağıtım firması da Emek Kitap olarak belirlendi.

Yayınevi iletişim adresi: kulturyayinlari@kadikoy.bel.tr