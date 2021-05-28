Semtin çevreci gençlerinden “2-0” belgeseli

Kadıköy esnafına destek amaçlı kurulan bisikletli dağıtım ağını konu alan “2-0” belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Yönetmenliğini Cihan Emre Zengin’in yaptığı ve pandemi döneminde Kadıköy esnafına destek amaçlı kurulan bisikletli dağıtım ağını konu alan “2-0” belgeseli izleyiciyle buluşuyor. İki pedal ve sıfır karbon salınımı ile teslimat yapan “patronsuz kurye” isimli bisikletçilerin hikayesini ele alan belgeselin çekimlerinde hiçbir yakıtlı araç kullanılmadı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Hüseyin Sami Büyükgezici ve Furkan Bülün, müziklerini ise Egemen Şengül yaptı. Geçtiğimiz yıllarda ödülleri ile gündemde olan Cihan Emre Zengin’in yeni belgeseli “2-0” hem Kadıköy’ü hem de doğa sever Kadıköylüleri tüm dünyaya tanıtacak.

Fragman Link: https://youtu.be/q-fVClt3N9k