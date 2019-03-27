Semko ödülleri dağıtıldı

Bu yıl birincisi düzenlenen Sahne Emekçileri Konfederasyonu'nun Ödülleri (SEMKO) sahiplerini buldu.

SEMKO Ödüllerinde bugüne kadar sanata, sanatçıya değer vermiş, halkın gönlünde yer edinmiş birbirinden değerli, gazetecisinden yazarına,bestecisinden ses sanatçısına yıllarını sanata adamış herkes, saygı ve onur ödülerini almak üzere Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karameşe önderliğinde düzenlenen törenin açılışını Kartal Kaan "Hisseli Harikalar Kumpanyası"yla yaptı. Gecenin onur ödüllerine Nina Varon, Bora Ayanoğlu, Hüsnü Üstün, Ersan Erdura, Kartal Kaan, Salim Akın, Tavernalar Kralı Hayko, Nurcan Sabur gibi isimler sahip olurken Hakan Sarıca ve Alev Akıllıoğlu da katılım ve katkı ödüllerini aldılar.