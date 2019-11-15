Selim İleri: Yazmak tecrübe meselesidir

Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nin"Perşembe Edebiyat Konuşmaları" kasım ayı söyleşi dizisi başladı. Söyleşilerin ilk konuğu Selim İleri ve Seval Şahin oldu

Haber: Görkem Durusoy

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nin (TESAK) "Perşembe Edebiyat Konuşmaları" kasım ayı söyleşi dizisi başladı. 7 Kasım Perşembe günü düzenlenen söyleşinin ilk konukları Selim İleri ve Seval Şahin oldu. Edebiyat severlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Seval Şahin’in sorularını yanıtlayan Selim İleri yazarlık sürecinde yaşadığı değişimleri konuklarla paylaştı. İleri, hayatı boyunca birçok yazardan etkilendiğini ve etkilenmeden yazı yazılamayacağını söyledi.

YAŞLA BERABER DEĞİŞEN ÜSLUP

Yazar dostlarını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade eden İleri, ilk kitabının 18 yaşında basıldığını, gençlik yıllarında “taşkın” ifadeler içeren üslubunun ilerleyen yıllarda daha sakin bir dile dönüştüğünü ifade etti. İleri, bunun nedeni ise şu sözleriyle açıkladı: “İnsanın gençlik yıllarında üslubu ve okuduğu eserler daha coşkun oluyor ve bunlar da eserlerime tesir etmiştir. Bunun yansımasını şimdi daha iyi görüyorum. Sonuç olarak yazmak bir tecrübe işidir. O dönemlerde yaşamış bir genç olarak daha iyi yazabilirim lakin o coşkuyu tekrar yakalayabilir miyim bilemiyorum. Her yazarın kendine göre bir üslubu var fakat yaş da bunu başka bir boyuta dönüştüren bir unsurdur.”

Birçok yazardan etkilendiğini ifade eden İleri, “Ben etkilenmeden iyi bir yazar olunabileceğine hiç inanmadım. O yüzden hayatım boyunca üslubu ve dili beni etkileyen yazarların ve şairlerin etkisi altında kaldım. Yaş ilerledikçe başka yazarlar keşfediyorsunuz hatta deneme yazıları okuyorsunuz. Onlarla birlikte ister istemez üslubunuzda değişimler meydana geliyor. Benim dilimdeki değişimlerin sebebi budur.” dedi.

“ESKİ ESERLERİN TUTKUNUYUM”

Popüler yazarları takip edemediğini söyleyen İleri, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Daha çok eski eserlerin tutkunuyum. Bazen soruyorlar ancak ben bir isim vermek hakkım olmadığını düşünüyorum. Çünkü hepsini okuyup aralarından bir seçim yapmanız gerekir. Yaşımın ilerlemesi sebebiyle hepsini okumam mümkün değil.”

Seval Şahin ise geçmiş dönemdeki yazarları takip ettiği ve bunu eserlerine yansıttığı için İleri’nin farklı bir yazım türü ortaya koyduğunu belirterek,

“Özellikle okumuş olduğunuz bir yazarı farklı bir kimlikle eserlerinizde yaşatmanız okurda çok etkileyici bir durum yaratıyor.” dedi.

“RUHUMDA İZLERİ KALMIŞTIR”

Söyleşi sonrasında Selim İleri ile kısa bir sohbet şansı yakaladık ve “Yazılarınızdaki anlam derinliğini nasıl yaratıyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Bir cümlenin nereden geldiğinin ve neleri hatırlattığının önemli olduğunu ifade eden İleri, “ Sanırım birçok yazarın ruhumda bırakmış olduğu izler ve yaşanmışlıklar da önemlidir." şeklinde konuştu.