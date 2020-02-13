Haftalık Bağımsız Gazete 13 Şubat 2020
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Selahattin Pınar’a zarif selam

Türk sanat müziğinin efsanevi bestekârı Selahattin Pınar 60. ölüm yıl dönümünde hayatını kaybettiği mekân olan Kalamış Todori’de anıldı

Selahattin Pınar’a zarif selam
GazeteKadıköy

1960 yılının 6 Şubat’ında Kalamış’taki Todori’nin lokantasında, bir arkadaşı ile yemek yerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden klasik Türk müziği bestecisi, udi ve tanburi Selahattin Pınar 60. ölüm yıl dönümünde özel bir davetle anıldı.

Müdavimi olduğu Todori isimli mekanda gerçekleşen gecenin ev sahipliğini Selahattin Pınar’ın yeğeni usta oyuncu Mustafa Alabora ile ünlü müzik yazarı Murat Meriç yaptı.

Geceye Sıla Gençoğlu - Hazer Amani, Gönül Yazar, Altın Pınar, Çiğdem - Bülent Ortaçgil, Övül – Mustafa Avkıran, Eda Baba, Alper Saldıran, Yüksel Aksu, Deniz Barut, Başak Sayan – Murat Vardal, Nebil Özgentürk, İlksen – Ahmet Utlu, Görgün Taner, Hilmi Tezgör, Kaan Müjdeci, Orhan Topçuoğlu, Aren Şenorkyan, Ali Deniz Uslu, Duygu Demirağ gibi sevenleri katıldı. Pınar’ın en sevilen şarkılarının çalındığı gece, muhabbet eşliğinde devam etti.

Etiketler; #Selahattin Pınar
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