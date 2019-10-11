Şehre komedi geliyor

İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yerli ve yabancı komedyenlerle şehri güldürecek

Türkiye’nin ilk uluslararası komedi festivali olan İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim Pazar günü başlıyor. Yerli ve yabancı komedyenlerin gösterilerinin yer alacağı festival 7’den 70’e herkese hitap edecek. Festival kapsamında usta oyuncu Ayşen Gruda da anılacak.



İstanbul Komedi Festivali, şehre bu yıl dördüncü kez kahkahayı getirecek. BKM tarafından düzenlenen festivalde mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimleri ağırlanacak. Söyleşiler, stand-up’lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu bir takvime sahip olan festival, bu yıl İstanbul’un dört bir yanında yer alacak. BKM Tiyatro, BKM Küçük Sahne ve BKM Mutfak Çarşı’nın yanı sıra Babylon, Zorlu PSM, %100 Stüdyo, Sofitel Taksim, Sinema Feriye ve Yapı Kredi bomontiada Avrupa yakasındaki mekanlar olarak belirlendi. Kadıköy’de ise gösteriler Caddebostan Kültür Merkezi, Bahane Kültür, Baba Sahne, Akasya Kültür Sanat ve Ataşehir’deki DasDas sahnede yapılacak.

OYUNLAR, GÖSTERİLER

Bu yıl takvime dâhil olan tiyatro oyunları arasında, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun başrol oyuncuları arasında yer aldığı Don Kişot’um Ben, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun oyunu Bir Baba Hamlet, oyuncuları arasında Mert Fırat’ın da yer aldığı Josef K dikkat çekiyor. Semaver Kumpanya’nın Cimri oyunu ise bu yıl festivalde olacak bir diğer dikkat çekici oyun.





Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak etkinlikler de dikkat çekiyor. Can Yılmaz & Zafer Algöz Burda Olan Burda Kalır, Yasemin Sakallıoğlu Bir Dünya Anım Var, Miray, Lesli Karavil-Lesli ile Stand Up, Tahsin Hasoğlu, At Gözlüğü, Akustik Komedi ve Sedef İybar Danillo Zanna, Kalbe Giden Yol gibi birçok etkinlik de festivalde yer alacak.



ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL ZAMANI

İstanbul Komedi Festivali 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Pantomim Gösterisi, Jonglörlük Gösterisi, Bülent Çatar’la Haydi Sen De Oyna Gösterisi, Çorap Kukla Atölyesi, Karagöz - Gölge Oyunu ve Kırmızının Hayali ile çocuklar festivalin coşkusunu doyasıya yaşayacak.



AYŞEN GRUDA ANILACAK

Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali’nde yaptığı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle ayakta alkışlanan usta oyuncu Ayşen Gruda, bu yıl festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde anılacak.

Ayrıntılı bilgi ve bilet için: www.istanbulkomedifestivali.com/

KADIKÖY’DE NELER VAR?

CKM: Kral Şakir Uzayda Şamata / 20 Ekim Pazar 12.00

Cimri / 23 Ekim Çarşamba 20.30

Doğu Demirkol / 31 Ekim Perşembe 20.30

Güldüy Güldüy Show Çocuk / 2 Kasım Cumartesi 17.00

Bahane Kültür: Mustafa Sağır- Sağır Duymaz Uydurur / 18 Ekim Cuma 21.00

Şakanı Al Da Gel / 24 Ekim Perşembe 21.00

Baba Sahne: Alper Kul- “Alper yine hamileyim!” / 22 Ekim Salı 20.30

Bülent Bey’in Hikâyesi / 31 Ekim Perşembe 20.30

Akasya Kültür Sanat: At Gözlüğü / 18 Ekim Cuma 20.30

Çok Da Fifi Stand Up / 25 Ekim Cuma 20.30

Tahsin Hasoğlu / 26 Ekim Cumartesi 20.30

BKM Mutfak Altyapı / 27 Ekim Pazar 20.00

Okan Cabalar / 2 Kasım Cumartesi 20.30

DasDas: Joseph K. / 3 Kasım Pazar 17.00