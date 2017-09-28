Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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Şehir Tiyatroları’nda bilet almak kolaylaştı

Şehir Tiyatroları’nda bilet almak kolaylaştı
Gazete Kadıköy

Şehir Tiyatroları 2017-2018 tiyatro sezonunu yenilenen internet sitesiyle 4 Ekim 2017’de açıyor.

Yeni tiyatro sezonunun biletleri, 19 Eylül’de gişelerden ve sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinde satışa sunuldu. Bilet satışları devam ediyor.

Ekim ayında 1’i yeni, 21 oyun seyirciyle buluşuyor. Bu ay Cibali Karakolu, Karıncalar (Bir Savaş Vardı), Son, Ben Çağırmadım, Martı, Oyunun Oyunu, On İki Öfkeli Adam, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Ay Işığında Şamata, Hayal-i Temsil, Sızı, Fehim Paşa Konağı, Geç Kalanlar, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar(Yeni oyun), Şekerpare, Yangın Yerinde Orkideler, Hisse-i Şayia, Macbeth, Reis Bey ve İki Arada Bir Yerde adlı oyunlarımız sahnelerde yer alacak.

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