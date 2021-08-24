Şehir Tiyatroları, sezon programını açıkladı

Şehir Tiyatroları, yeni sezonda 10 oyunun prömiyerini yapacak. Oyunlar arasında müzikal, çocuk oyunu, dünya klasikleri ve ilk kez oynanacak oyunlar yer alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2021-2022 sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Bu sezonun repertuvarını açıklamak için Müze Gazhane’de buluşan sanatçılar, hem yeni oyunları duyurdu hem de diğer etkinliklere dair açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, ilk olarak salgının etkisinden bahsetti ve şunları söyledi: “Çalışmalarımız ve atölyelerimiz, salgın döneminde hiç bitmedi. Kendimizi geliştirme çabamız hiç bitmedi ve online olarak yaptığımız projeler hiç bitmedi. Özellikle daha ücra köşelerde yazar ve yönetmenlerle etkinlikler yaptık. Şehir tiyatroları olarak hep buradayız dedik. Sahnelerimiz açıldığı zaman hep birlikte buluşacağız dedik ve o buluşma vakti şimdi geldi.”

BU YIL OYNANACAK OYUNLAR

Sezonda neler olacağından bahseden Ergen, “Yine yeniliklerle dolu. Çoğu yerli oyunlarımızdan Zehir, Kısraklı Kadın, Geçit, Rüstem Oğlu Cemal, Melek ve Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin oyunları prömiyerlerini yapabilmişti zaten. 3-4 gece oynayıp kapatmak zorunda kaldığımız oyunlardı bunlar. Bu sezon devam edeceğiz. Prömiyer yapacak 10 oyun daha var. Bu oyunların prömiyer yapmasına birkaç gün kalmıştı. Bazı hastalıklar, rahatsızlıklar, semptom gösteren oyuncular oldu. Ne seyircilerimizin ne sanatçılarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için durdurmak zorunda kaldık. Küçük gruplar halinde buluşarak provalara devam ettik. Eylül ayında, hiçbir tiyatronun yapamayacağı şekilde yedi tane oyunla prömiyer yapıyor olacağız. Eylül-Ekim programımız belli şu anda.” diye konuştu.

BRECHT’İN GALİLEO’SU 45 YIL SONRA SAHNEDE

Ergen teker teker yeni oyunları da sıraladı: “Kaldığımız yerden devam diyerek yeni oyunlar anons ettik. Bunlardan ilki müzikaller başlığında topladığımız: Gypsy, Bando Ziyareti ve Suikastçiler. Bunlar Türkiye’nin her yerinde oynanmış, çok yetenekli ekiplerin oynadığı önemli oyunlar. Moby Dick uyarlamamız var. Çocuk tiyatrosuyla tanınmış bir tiyatroyuz. Korona zamanında bilgisayar ekranlarının başında olan, sürekli telefonla olan bir gençlik var. Bu kalın romanların uyarlamalarını görememiş olabilirler diye, onları düşünerek Moby Dick’i yaptık. Cadı Kazanı’nı tiyatrocular bilir, dünyanın en önemli eserlerinden. Şehir tiyatrolarında ilk defa yapılacak olmasının altını çizmek istiyorum. Galileo, Bertolt Brecht’in eseri. En son 1975 yılında yapılmıştı, 45 yıl sonra bu önemli eseri Şehir Tiyatroları’na kazandırıyor olacağız. Komedi olarak Yatak Odası oyunu var.”

TURAN OFLAZOĞLU İÇİN FESTİVAL

Şehir Tiyatroları, ünlü oyun yazarı Turan Oflazoğlu için bir de festival hazırlığı yapıyor. 90 yaşındaki Oflazoğlu için 2022 yılında bir festival yapılacak ve festivalin amacı, Oflazoğlu’nun okunmamış hiçbir eserinin kalmaması.

Sadece oyunlar da değil. Şehir Tiyatroları, “Şehir Yazarlarını Arıyor” adıyla bir de kampanya yaptı ve bu kampanyaya bin 500’ün üzerinde genç katılarak, oyun yazdı.

AÇILIŞ “VEBA” İLE

Sezon açılışında Müze Gazhane’deki sahnede sergilenecek açılış oyunu ise Albert Camus’nun Veba eseri olacak. “Veba ile aslında saygı duruşu da yapalım istedik” diyen Ergen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden milyonlarca insan için bunu kararlaştırdıklarını paylaştı.

TACİZE, ŞİDDETE KARŞI BİLDİRİ

Ergen’in konuşmasının ardından Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emre Koyuncuoğlu, Lerzan Pamir ve Sevinç Erbulak sahneye geldi. Koyuncuoğlu, bir bildiri hazırladıklarını ve bu bildirinin her türlü şiddete, tacize, mobbinge karşı, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmak için hazırlandığını duyurdu.

Koyuncuoğlu, “Sanatçılar olarak bu hassasiyeti göstermek istedik. Amacımız, tiyatro profesyonellerinin mesleğini icra ederken her bir bireyin onurunu, mahremiyetini ve özgürlüğünü güvence altına alan çalışma ortamını sağlamak. Daha detaylı olarak önümüzdeki günlerde bunu yayınlayacağız.” dedi.