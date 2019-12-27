Şehir Tiyatroları buluşmaları başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları ile Eskişehir Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları karşılıklı turnelere başlıyor.

İBB’nin oyunları Bakırköy, Bursa ve Eskişehir’de seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, turnelerle her tiyatronun seyircisine daha geniş bir oyun yelpazesi sunacağını belirterek, “Bu ortak çalışma, yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu tür dayanışmalar gelecekte ortak yapımların da kapısını aralayacaktır diye umuyorum” dedi.

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Yangınlar” oyunuyla 12, 13, 14, 15 Şubat 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise “Maskeliler” oyunuyla 26, 27, 28, 29 Şubat 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.