Şehir Tiyatroları, biri yeni 28 oyunla sahnelerde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, aralık ayında biri yeni oyun olmak üzere 28 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

Aralık ayında tiyatroseverleri Antik Yunan klasiklerinden, modern klasiklere, Amerikan edebiyatından Fransız yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu ay İki Efendinin Uşağı, Melek, Antigone, Ay Carmela, Veba, Matruşka, Yaftalı Tabut, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Kısraklı Kadın, Geçit, Çın Sabahta, Hastalık Hastası, 12. Gece, Moby Dick, İfigenya, Zehir, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Hayat Der Gülümserim, Tatlı Kaçık’ın yanı sıra Herkes Sihirbaz Olacak(Yeni Oyun), Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Rüya, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Pollyanna, Bekçi ile Postacı adlı çocuk oyunları seyirciyle buluşacak.

KADIKÖY’DE NELER VAR?

Yaftalı Tabut

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Oyun, 1-4 Aralık, 8-11 Aralık 2021 Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir ailenin bugüne uzanan hikâyesini konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor ve onların hikâyesini anlatabilmek için hayatını değiştirmeyi göze alıyor. Oyun, 1-4 Aralık, 8-11 Aralık, 29, 30 Aralık 2021 tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Çın Sabahta

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Oyun, 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

İfigenya

Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Başkomutan Agamemnon, Artemis’in kutsal geyiklerinden birini öldürdüğü için tanrıça da onun rüzgârını kesmiş ve herkesi bu limana hapsetmiştir. Oyun, 15-18 Aralık, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra biraraya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Oyun, 15-18 Aralık, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Bekçi İle Postacı (3+ Yaş)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Oyun, 19, 26 Aralık 2021 tarihlerinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.