Şehir Tiyatroları 3 Ekim’de perdelerini açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2018-2019 tiyatro sezonunu 3 Ekim 2018’de açıyor

Yeni tiyatro sezonunun biletleri, 20 Eylül 2018 günü saat 11.00’de İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, saat 12:00’de ise sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve mobil uygulamadan satışa sunuldu.

Ekim ayında 1’i yeni, 21 oyun İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Bu ay yeni oyun Can Yeleği’nin yanı sıra Bizim Aile, Ben Çağırmadım, Cibali Karakolu, Geç Kalanlar, Saadet Hanım, Nora (Bir Bebek Evi), Matruşka, Şahane Züğürtler, Komik-i Şehir Naşit Bey, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Son, Oyunun Oyunu, Hisse-i Şayia, Kahvede Şenlik Var, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, On İki Öfkeli Adam, Şekerpare, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, İki Arada Bir Yerde adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.