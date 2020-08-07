Saz’ın öyküsü ekranda

Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova’nın saz entrümanın peşinden yaptığı yolculuğun belgeseli ekranlara geliyor

Avusturya’da Leh bir anne ile Çek bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ve Türkçe dahil sekiz dili çok iyi derecede konuşan Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri. 2000 yıldır kuşakları bir araya getiren sazın, yüzyıllardır nasıl hâlâ birçok kültürün kalbinde yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, Berlin’den yola çıkıp yedi ülke, 10.000 kilometre aşarak sazın doğum yeri Horasan’a gidiyor. Yönetmen Stephan Talneau’nun, Nachtmanova’nın bu yolculuğunu bir yol belgeseli haline getirdiği “Saz” filmi, 38. İstanbul Film Festivali’nde yaptığı dünya prömiyerinin ardından şimdi BluTV’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Saz”, 7 Ağustos’tan itibaren BluTV’de!

Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Orta Asya üzerine eğitimini sürdüren Petra Nachtmanova, Türk göçmenlerin 50 yıl önce Almanya’ya getirdiği ve hâlâ ilk günkü gibi tutkuyla yaşatılan köklü saz geleneği ile Kreuzberg’de tanışıyor. Aylar süren araştırmaları sırasında, zamanı ve sınırları aşmış bu çalgıya dair yüzlerce soruyla karşılaşan müzisyen, bu telli çalgının efsanevi kökenlerini aramak için sırtında bağlamasıyla hayatının yolculuğuna çıkıyor.

Berlin’den başlayan yolculuk, Balkanlardaki gizli köyler üzerinden kalabalık İstanbul’a, oradan Anadolu’nun tepelerini aşarak Kafkas Dağlarına ve Azerbaycan aşıklarına ulaşarak, sazın doğduğuna inanılan gizemli Horasan Bölgesi’nde son buluyor. Bosnalı saz ustalarıyla, takım elbiseleriyle dağlara çıkan müzik erbaplarıyla ve Blues Rock’un muhtemel mucitleri Türkmenlerle tanışan yetenekli müzisyen, her karşılaşmada tek bir şey istiyor: “Bana eve götürebileceğim bir şarkı çalın”. Başlardaki kuşkucu şaşkınlık yerini önce hayranlığa, en sonunda da derin bir güvene bırakıyor. Belgeselde Nachtmanova, sazın öyküsünü Erkan Oğur, Erdal Erzincan, Murat Ertel, Gjovali Shani, Bosnalı Saz grubu “Sevdah”, Suat Kaya, Ayşe Sewaqî, Aşık Mübariz Aliyev ve Seyed Arash Shahriyari gibi müzisyenlerle birlikte keşfediyor.

MÜZİĞİN GÜCÜ, DÜNYANIN SINIRLARI

Müziğin gücünü gösteren ve dünyanın sınırlarını zorlayan “Saz”, kültürler ve zaman arasında köprü kuran bir yol filmi. Film sektöründe 12 yıllık deneyime sahip yapımcı, editör ve yönetmen Stephan Talneau’nun ilk filmi “Saz”, bir Avrupalı’nın gözünden insanların ortak kültürünü arayış yolculuğu. Yapımcılığını C. Cay Wesnigk’in üstlendiği Anthromedia yapımı belgesel; öznel bir bakışla şehirden şehre, yaylalardan dağlara, kültür ve zamanlar arasında köprü kurarak sazın özüne çıkılan yolculukta türküleri kovalıyor.

Talneau, gazetemize verdiği röportajda, “Kimseyi kızdırmak istemem ama Türkiye’de bir filmi göstermek gerçekten çok zor. Televizyonlarla iletişime geçmeye çalıştım defalarca ama ulusal televizyonlar telefonlarıma cevap vermedi. Hala bunun için çabalıyorum. Nisanda sinemada vizyona sokabilmeyi umuyorum. Vizyondan önce de büyük bir “Saz Festivali” organize etmek istiyoruz. İki gecelik bir festival olacak ve film boyunca yolumuzun kesiştiği müzisyenleri davet edeceğiz. Nisanda bir festival ve sonrasında filmin sinemada gösterilmesi, şu andaki planım ve hayalim bu. Televizyonda yayınlanabilmesi için de çok uğraşıyorum ve umarım başaracağım. Vizyondan sonra televizyonlardan da geniş kitlelerle buluşmasını istiyorum.” demişti.

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