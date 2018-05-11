Sarıyer’de Yüzde Yüz Edebiyat

Sadece Sarıyerliler’in değil, tüm İstanbullular’ın da yakından takip ettiği 7. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. 11-12-13 Mayıs’ta 3 gün sürecek etkinlikler boyunca binlerce edebiyatsever Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda buluşacak.

30 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik her yıl olduğu gibi birçok şair, yazar, gazeteci, akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak. Düzenlenen imza günlerinde edebiyatın öne çıkan isimleri; İnci Aral, Oktay Ekşi, Atilla Dorsay, Nebil Özgentürk, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci, Enver Aysever, Türkan Şoray, Kahraman Tazeoğlu, Pelin Batu, Aret Vartanyan, Ahmet Ümit kitapseverlerle buluşacak. Ayrıca büyük bir hayran kitlesine sahip “Leyla ile Mecnun” dizisinden tanıdığımız Burak Aksak, aynı isimli kitabını, dizinin fenomen karakterlerinden İsmail Abi’nin denize el salladığı yer olan Kireçburnu’nda sevenleri için imzalayacak. Sarıyer Edebiyat Günleri 13 Mayıs’ta Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü töreninin ardından Cem Adrian konseriyle sona erecek.

Okurların boğaz kıyısında kitap okuma, söyleşilere katılma ve yazarlarla buluşma olanağı bulacağı Edebiyat Günleri boyunca, çocuklar için atölyeler hazır olacak.

İmza günleri, söyleşiler, Şiir Teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” de sahibini bulacak. 2014 yılında verilmeye başlanan “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali ve Murathan Mungan’ın ardından bu yıl İnci Aral’ın olacak. Etkinlikte kapsamında düzenlenen “Fakir Baykurt Öykü Yarışması”nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.