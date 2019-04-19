Haftalık Bağımsız Gazete 19 Nisan 2019
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Sarı’nın resimleri Kadıköy Sineması’nda

Sarı’nın resimleri Kadıköy Sineması’nda
GazeteKadıköy

Usta ressam İbrahim Balaban’ın “deha” olarak nitelendirdiği genç ressam, heykeltraş İsmail Sarı’nın resim sergisi Adil Menemencioğlu’nun katkısıyla18 Nisan Perşembe günü Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi 30 Nisan’a kadar her gün 12.00-21.00 saatleri arasında görülebilir.

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