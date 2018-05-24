Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri’nin “Sanatın Yaşı Yoktur” başlığı altında gerçekleştirdiği resim, seramik ve el sanatları sergisi, Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açıldı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri’nin “Sanatın Yaşı Yoktur” teması ile düzenlediği resim, seramik ve el sanatları sergisinin açılışı, 21 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde yapılan ve Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katıldığı açılışa, Kadıköylüler de yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Yaşam Evleri’ndeki kursiyerlerin el emeği göz nuru olan yaklaşık 300 çalışmanın yer aldığı serginin açılışında konuşan Aykurt Nuhoğlu, “İnsan üretmeden yaşayamaz. O yüzden üretime teşvik ediyoruz. Bu sergi de bunun iyi bir örneği. Çok güzel çalışmalar var” diyerek sergi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Başkan Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından gerçekleşen, Flamenko dansçısı Cevriye Ünal ve gitarist Tolga Öztürk’ün sunduğu gösteri de sergiye ayrı bir renk kattı.

Sergide 10 tane seramik çalışması yer alan Ferhan Erdinç, sosyal yaşam evinde gittiği seramik kursunun ufkunu genişlettiğini ve yaratıcılığını arttırdığını söyledi.

Müjde Akman da, “El işlerine meraklıyım. O yüzden kanaviçe kursuna katıldım. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu sergide de 4 tane çalışmam var.” dedi.