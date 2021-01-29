Haftalık Bağımsız Gazete 29 Ocak 2021
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Sanatçılar çıkış yolu arıyor

Pandemi nedeniyle zor koşullarda yaşayan sanatçılar biraraya gelip seslerini duyurmaya çalışıyor

Sanatçılar çıkış yolu arıyor
GazeteKadıköy

Pandemi nedeniyle kültür- sanat etkinliklerinin neredeyse durmasından dolayı sanatçılar oldukça zor koşullarda yaşıyor. Sosyal güvencesizlik, kira, vergi gibi sorunlarla boğuşan sanatçılar biraraya gelip sorunlarını konuşmaya ve seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu girişimlerden biri de Eğitimci Sanatçılar Derneği tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci Sanatçılar Derneği, İnsani Finans Uzmanı- Eğitmen Gülru Sezginer ve Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Salgında Sanatçılar” konulu online toplantıya yazarlar, şairler, tiyatro oyuncuları, müzisyenler, ressamlar, gazete yazarları yanı sıra İngiltere’den psikolog yazarlar katıldı.

Toplantıda öne çıkan talepler özetle şöyle:

  • Kültür Bakanlığı’nın 320 milyon liraya ulaşmış olan özel kopyalama harçları, zaten bu sanatçıların hakkıdır, bireysel sanatçılara destek verilmeli,
  • Oyuncular sete gittiği gün için sigorta ediliyor, bu nedenle dansçılar, ses sanatçıları, opera oyuncuları işsizlik maaşına başvuramıyor. Sosyal güvence için oyuncularla 4A üzerinden işçi gibi sigorta yaptırılmalı,
  • Devlet sanatçılara pandemi süresince aylık asgari ücretten az olmamak üzere hibe olarak katkıda bulunmalı,
  • Basılı eserlerden KDV kaldırılmalı,
  • Bu dönemde meslek birlikleri birbiriyle koordinasyon içinde olmalı ve dayanışmalı.

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