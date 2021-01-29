Sanatçılar çıkış yolu arıyor

Pandemi nedeniyle zor koşullarda yaşayan sanatçılar biraraya gelip seslerini duyurmaya çalışıyor

Pandemi nedeniyle kültür- sanat etkinliklerinin neredeyse durmasından dolayı sanatçılar oldukça zor koşullarda yaşıyor. Sosyal güvencesizlik, kira, vergi gibi sorunlarla boğuşan sanatçılar biraraya gelip sorunlarını konuşmaya ve seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu girişimlerden biri de Eğitimci Sanatçılar Derneği tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci Sanatçılar Derneği, İnsani Finans Uzmanı- Eğitmen Gülru Sezginer ve Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Salgında Sanatçılar” konulu online toplantıya yazarlar, şairler, tiyatro oyuncuları, müzisyenler, ressamlar, gazete yazarları yanı sıra İngiltere’den psikolog yazarlar katıldı.

Toplantıda öne çıkan talepler özetle şöyle: