Sanatçı ile set fotoğrafları sergisi turu

Mustafa Ziya Ülkenciler, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki sergisinde, kendi rehberliğinde bir tur düzenliyor

Sanat yönetmeni, ressam ve akademisyen Mustafa Ziya Ülkenciler, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde sürmekte olan, set fotoğrafları ve özgün çalışmalarının yer aldığı sergisinde rehberlik edecek.

Mustafa Ziya Ülkenciler, 1967 yılından bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiği İstanbul’da yaşıyor. 1984 yılında Taksim Sanat Galerisi’nde ilk resim sergisini açtı. 1986 yılında Dilan (Yönetmen Erden Kıral) filmi ile sinemaya başladı. Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz), Hayallerim, Aşkım ve Sen (Atıf Yılmaz) filmlerinde seti görüntüledi. Odak Film’de çalışmalarını sürdürürken bazı gazete ve dergilerin sanat sayfaları için resim, sinema, fotoğraf dallarında foto-röportajlar gerçekleştirdi. 1987’de Ankara Artisan Sanat Galerisi’nde ikinci resim sergisini açtı.1988 yılında İstanbul Dünya Sineması’nda yönetmen Orhan Oğuz ile birlikte “Setlerden Gökyüzüne” adlı fotoğraf sergisini açtı. Bu sergide yer alan Yer Demir Gök Bakır ve Dilan filmleri fotoğraflarının da yer aldığı bir başka fotoğraf sergisini de Ortaköy Artisan Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. Sanat yönetmenliğine Sinan Çetin’in Dublör filmi ile başladı. Bunu Tunç Okan’ın Fikrimin İnce Gülü filmi izledi. Sanat yönetmenliğinin yanı sıra Güneş Karabuda ile Boğaziçine Sığınanlar (Belgesel) ve Barbro Karabuda ile Menekşe Koyu filmlerinde fotoğraf çalışmaları sürdürdü. Türkiye sinema tarihinde yer etmiş filmlerde sanat yönetmeni ve set fotoğrafçısı olarak yer alan Ülkenciler, son olarak 2021 yılında Metin Yeğin’in yönettiği Grev filminin sanat yönetmenliğini üstlendi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde devam eden set fotoğrafları sergisine Ülkenciler’in rehberlik edeceği, 15 Ocak Cumartesi saat 15.00’te yapılacak olan tur sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek.

Rezervasyon için: 0216 414 22 39