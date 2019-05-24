Sanat ve Hayat’ta “BAHAR"

Sanat ve Hayat dergisinin ‘Bahar 2019’ sayısı çıktı. “Teslimiyet ve Direnişte Aydın” konulu bu sayıda geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden feminist yönetmen Agnes Varda, Ermeni müzisyen Gomidas Vardapet ve Gazapizm üzerine yazıların dışında, şair Şafak Tamer’in yeni bir şiiri de yer alıyor

Derginin Tartışma Kültürü bölümünde Canan Kaplan, “Aydınlar Dilekçesi ve Barış için Akademisyenler”in savunmalarını bir tarih dersi ve Marksist tavır üzerinden ele alıyor. “Mevsimler” bölümünde Fırat Sözeri’nin ‘Rus avangardı: Sanat ve Devrimle Geleceği Düşlemek’ başlıklı yazısı yer alıyor.

Derginin bu sayısında umut veren yeni kadın şairler ve öykücülerin eserlerinin yanı sıra, uzunca bir aradan sonra yeniden şiir yazan Şafak Tamer’in de Suruç katliamında yaşamını yitirenler için yazdığı “Yine rüzgârla yarıştayız” adlı şiiri dergide yer alıyor. Zehra Cerrahoğlu’nun Netflix, dijital yayın platformları ve sinema üzerine yazdığı yazı da derginin öne çıkan yazılarından biri.

Pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, “Çenti” bölümündeki “Beni soran oldu mu?” başlıklı yazısında Anadolu’nun en büyük etnomüzikoloğu Gomidas Vardapet’in hayat hikâyesini anlatıyor. Bahadır Sevimli ise aynı bölümde, rapçi Gazapizm’i eleştirel bir gözle inceliyor.

Karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu, resim ve heykel sanatçısı Fahriye Çıtaklı ile yaptığı, Pano bölümünde yer alan söyleşide, “bağımsız kalmak ve inandığımız sanatı yapmak istiyorsanız bedeller ödenmesi gerekiyor” diyen genç bir kadın sanatçının portresini sunuyor. Yazarlardan Yaşam Uzun; Demirören, kadın futbolcu Ada Hegerberg, Futbol Leaks ve futbol üzerine ilginç bir yazısıyla Pano bölümünde yer alıyor. Eda Kırmızı ise yazısında OHAL döneminde sanatçılar üzerindeki baskıları sıralıyor ve tutuklanan sanatçılar Nazlı Masatçı ile Cenk Dost Verdi’ye bir selam gönderiyor.

‘Sanat ve Hayat’ dergisi online kitabevleri, Mephisto, Beyaz Adam, Gazi Çukur Cafe, Küf Cafe Bahariye ve Kadıköy BEKSAV’dan temin edilebilir.