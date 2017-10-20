Sanat Atölyeleri 2 YAŞINDA!

Kadıköy Belediyesi'nin restore ederek ilçeye kazandırdığı Suadiye Sanat Atölyeleri, ikinci sanat yılını Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen karma sergiyle açtı

Fotoğraflar: Burcu YEŞİLBAŞ

Kadıköy Belediyesi, 110 yıllık tarihi çarşıyı geçtiğimiz yıl restore ederek sanat atölyelerine dönüştürmüş ve Suadiye Mahallesi’ne yeniden kazandırmıştı. Çarşıdaki dükkanlara sanatçıların ve sanat kolektiflerinin yerleşmesiyle de çarşı, Kadıköy’ün önemli sanat mekanlarından biri olmuştu. Suadiye Sanat Atölyeleri ismini alan bu çarşıda bir yıl boyunca görsel sanatların her alanından eserler üretildi.

Üretilen eserler de Suadiye Sanat Atölyeleri’nin ikinci sanat yılı açılışının gerçekleştiği sergide yerini aldı. Sergi, 10 Ekim Salı günü Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde açılıp, bir hafta boyunca ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu. 9 atölyenin katıldığı sergide resim, cam, heykel, seramik minyatür, sumie ve el sanatları gibi farklı disiplinlerden pek çok eser görüldü.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Tarihi Suadiye Camisiyle aynı dönemde inşa edilen asırlık çarşı, eskisi gibi bölgenin önemli bir sanat ve sosyalleşme mekanına döndü.

Suadiye Çarşı, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit dönemi Maliye Bakanı Reşat Paşa tarafından kızı Suad Hanım adına,1900’lerin başında inşa edildi. Yıllarca bakımsız kalan tarihi mekân Kadıköy Belediyesi tarafından aslına uygun restore edildi. Belediye, Suadiye Tarihi Çarşısı’nın kullanımıyla ilgili Kadıköylülerin fikirlerini dikkate aldı.

Kadıköylüler, yapılan görüşmeler ve belediyenin sosyal medya hesabına gönderilen talepler doğrultusunda Suadiye Tarihi Çarşı’da; bakır, gümüş, seramik, kalaycılık, ince marangozluk, ebru sanatı ve cam atölyeleri gibi sanat ürünleri atölyelerinin bulunduğu dükkânlar yapılmasını istedi. Restorasyon sonrası Suadiye Sanat Atölyeleri adını alan Tarihi Çarşı, yapıldığı ilk yıllara döndü; cam atölyesi, seramik, heykel, resim, tezhip ve minyatür atölyeleri açıldı. Bu atölyeler bir yıl boyunca pek çok Kadıköylüyü ağırladı. Suadiye Sanat Atölyeleri, restorasyon sonrası bölgenin canlanmasına da katkıda bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT

Öte yandan Caddebostan Rotary Kulübü ve Suadiye Sanat Atölyeleri, lösemili çocuklara destek olmak için 14 Ekim Cumartesi günü “Çocuklar İçin Çocuklarla Sanat Etkinliği” gerçekleştirdi. Gün boyunca cam, seramik, heykel, resim ve taş boyama atölyelerinde çeşitli eserler ortaya çıkaran çocuklar, sanat dolu bir gün geçirdi. Yapılan eserler de Rotary Kulübü tarafından sergilendi. Sergiden elde edilen gelir Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlandı.

Suadiye Sanat Atölyeleri, Bağdat Caddesi, Feride Geçidi, Suadiye Camii Sokak, No: 1-9’da bulunuyor. Suadiye Sanat Atölyeleri’ne (0216) 386 99 03 numaralı telefondan ya da facebook.com/suadiyesanatatolyeleri isimli facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.