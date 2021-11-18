Sanal gerçeklik filmleri Hasanpaşa’da

Ödüllü 12 VR (sanal gerçeklik) filmi, 21 Kasım’a dek Müze Gazhane’de, özel ekipmanlarla ücretsiz olarak izleniyor

Uzay yolculuğuna çıkmak ister misiniz? Gerçeküstü bir evren deneyimi yaşamak? Ya da Everest Dağı'na tırmanmayı denemek? Yahut Amazon yağmur ormanlarında bir şamanla transa geçmek?

Tüm bunları somut alemde yapamıyor olsak da sanal gerçeklikte (VR) gayet mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken Kadıköy’e gelmek!

Zira, sanal gerçekliği farklı sektörlerin hizmetine sunmak hizmet veren "Galaxy Network", tüm dünyada VR içeriklerini biraraya getirdiği sergisini Türkiye’ye taşıdı. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 6 ülkede eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin bir ayağı da İstanbul oldu. İstanbul merkezli sanal gerçeklik ajansı VR Future’ın organizasyonluğunu üstlendiği etkinlik "VR Future İstanbul" adıyla Kadıköy’deki Müze Gazhane’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

"VR Future İstanbul", İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye ve Euromersive Turkey'in partnerliğinde; Datagate, Bysound, Virgile Film ve ODA Studios'un sponsorluğunda yapılıyor. Bu etkinlikte dünyanın prestijli uluslararası VR film festivallerinden (Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance, Raindance ve Kaohsiung) ödüllü 12 VR filmden oluşan premium seçkiyi İstanbullu izleyicilere sunuluyor. Filmler orijinal dillerinde gösteriliyor ve bazılarında İngilizce altyazı bulunuyor. Etkinlik sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Giriş ücretsiz olduğu etkinlik 21 Kasım Pazar akşamına dek 10.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor olacak.

VR FUTURE HAKKINDA

Galaxy Network, küresel çapta tüm izleyiciler için sanal gerçeklik (VR) etkinliklerini kurgulayan ve ödüllü sanal gerçeklik (VR) projelerini tanıtmak amacıyla kurulmuş bir sanat kurumları topluluğu. Girişimci, dijital içerik üreticisi Fahad Rehman ve İstanbul’da yaşayan oyuncu-öğretmen Virgile Mangiavillano’nun kurduğu VR Future da teknolojiyi yeni nesil yaratıcılar ve sanatçılar arasında güçlü bir sanatsal ve yaratıcı ortam olarak tanıtmak için VR içerik üretimi, hibe ve eğitim programı yoluyla gelişmekte olan VR endüstrisinin büyümesini ve gelişimini destekleyen bir platform.