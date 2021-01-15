Salondan Yayın’da 2. Perde!

Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor

Uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, çocuklar için özel programlar, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler gibi pek çok etkinlik Şehir Tiyatroları’nın web sitesinde sanatseverleri bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın ocak ayında kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programı şöyle:

15 Ocak Cuma günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Herkes Sihirbaz Olacak adlı çocuk oyununun okuma provası yayınlanıyor.

16 Ocak Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

16 Ocak Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinin yeni konuğu Sahne Teknisyeni Süleyman Çetiner olacak.

23 Ocak Cumartesi günü 15:00’te, “Müge Akyamaç ile Role Hazırlık Atölyesi” gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

24 Ocak Pazar günü 20:00’de İBB Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü, Oyuncu Ayşegül İşsever ile oyunculuk üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

29 Ocak Cuma günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Antigone adlı oyunun okuma provası yayınlanıyor.

30 Ocak Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor.

30 Ocak Cumartesi günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinn yeni konuğu Emekli Aksesuarcı Mehmet Ezer olacak.

ONLİNE “HAYAL-İ TEMSİL”

31 Ocak Pazar günü 15:00’te Hayal-i Temsil isimli oyun online olarak seyirciyle buluşacak. Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde biraraya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor.