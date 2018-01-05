Sait Faik’in hayatı belgesel oldu

Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı belgesel oldu. Belgesel ilk kez ustanın ölüm yıl dönümünde Kadıköy’de gösterilecek

Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Barış’ın üstlendiği ‘Benden Hikâyesi’nde Sait Faik kendi hikâyeleriyle izleyiciyle buluşacak. Belgeselin ilk gösterimi usta yazarın ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs’ta Kadıköy Baba Sahne’de gerçekleşecek.





Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle 2017 Temmuz ayında çekimlerine başlanan ‘Benden Hikayesi’nin görüntü yönetmenliğini Hikmet Merdan yaparken usta yazar Sait Faik’i genç oyuncu Mert Er canlandırdı. Belgeselde Sait Faik’in hayatı, hikâyelerinden pasajlarla izleyiciye aktarıldı. Belgeselde Sait Faik’in hayatında ve hikayelerinde önemli bir yeri olan kişiler anılarıyla usta ismi anlattı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre yazarı, sinematografi öğeleriyle ona yakışır bir biçimde anlatmak için yola çıktıklarını belirten yönetmen Onur Barış, şunları söyledi: “Burgazada’daki bakkalıyla röportaj yaptık. Ara Güler’le konuşma şansımız oldu. Ara ağabey bize, Sait Faik’in kitap kapaklarında yer alan o meşhur fotoğrafının hikayesini anlattı. Sait Faik’in ilk öyküsü İpekli Mendil’i yazdığı Bursa Erkek Lisesi’nin şu anki edebiyat öğretmeniyle görüştük. Çocukluğu Vefa’da geçen Sait Faik’in yine çocukluğu orada geçen başka bir arkadaştan dinledik. Röportajlar dışında Sait Faik canlandırmalarla, kendi öyküleri eşliğinde bize kendi hayatını anlattı.”



İLK GÖSTERİM BABA SAHNE’DE



Belgeseli çeken ekip arkadaşları ve gösterimine ilişkin de bilgi veren Barış, şöyle dedi:

“8 kişilik bir ekiple çekimlere Bursa’da başladık. Onun dışında doğduğu yer Adapazarı’nda çekimler oldu, daha sonra İstanbul’a geldik. Türk edebiyatının büyük ustalarından ve öykücülerinden Sait Faik’in İstanbul ile çok bütünleşmiş bir yaşamı var. Burgazada’yla birlikte çekimlerimizi sonlandırdık. Benden Hikayesi’nin kurgusu şu an bitmek üzere. Hedefimiz şu an İstanbul Film Festivali’nde filmimizin gösterilmesi. Sait Faik’in ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs’ta Kadıköy’deki Baba Sahne’de anma töreni yapacak ve aynı zamanda Şevket Çoruh’un katkılarıyla belgeselin ilk gösterimini yapacağız.”