“Şairini bekleyen Sandalye” Kadıköy’de

Kadıköylü yönetmen Mahir Karayazı tarafından çekilen şair Ahmet Telli’nin hayatını ve Ankara’nın yakın dönem edebiyat ortamını anlatan, ‘Şairini Bekleyen Sandalye’ isimli belgesel Kadıköy’de ilk gösterimini yapacak. Karayazı tarafından çekilen belgesel serisi ‘Rıhdan’ın son konuğu şair Ahmet Telli oldu. Karayazı ile Telli’nin yapımını üstlendiği ‘Şairini Bekleyen Sandalye’ belgeseli 30 Eylül Cumartesi günü 17.00’de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de izleyicisiyle buluşacak.

SANATÇI YAŞADIĞI YERE BENZER

Sinemacı Karayazı, 2013 yılından bu yana “Rıhdan” isimli “sanatçı ve mekan” odaklı belgeseller çekiyor. Usta kalem Edip Cansever’in “Mendilimde Kan Sesleri” şiirindeki “İnsan yaşadığı yere benzer…” dizesinden ilham alan Karayazı’nın bu serisi, adını yazı kurutmak için kullanılan özel kumun (rıh) konduğu kaptan alıyor. Tıpkı sanatçının (rıh) yaşadığı yere (tan) benzemesi gibi…

SANATÇININ VE MEKÂNIN KAYDI TUTULUYOR

Karayazı, daha önce Gazete Kadıköy’e verdiği röportajda Rıhdan projesini şöyle anlatmıştı; “Sanatsal işlerle uğraşan, uğraşmış ya da ilgisi olan insanların, kendine zaman ayırdığı, yalnızlığını paylaştığı, biteviye uğradığı mekanlarının kapılarını bize açarken, aynı zamanda üretimlerine de yansımalarını anlatmalarını istediğim, ‘sanatçı ve mekanı' olarak özetleyebileceğim kısa belgeseller zincirinin başlığı…Bu ülkede güzel işler yapmış birçok insanı bir potanın içine sokuyorum ve kalıcılaştırıyorum. Yok edilmekte olan mekanların da kaydı tutulmuş oluyor.”

Bu kapsamda şu ana kadar aralarında Mercan Dede, Ercan Kesal, Cem Yıldız, Erkan Sever, Feryal Öney, küçük İskender, Serdar Orçin, Adnan Azar, Pelin Batu, Nihat Behram, Haydar Ergülen, Eren Aysan, Kadir Aydemir, İsmail Hakkı Demircioğlu gibi isimlerin olduğu 50’den fazla kişi belgesellere konuk oldu.

Yine “Rıhdan” kapsamında Ercan Kesal ile yapılan “Büyülü Topraklar” adlı belgesel Ekim ayı içerisinde gösterilecek. Mercan Dede ile “Gerçek Senfoni”, Serdar Orçin ile “Mezar taşı bile olmayan sokak” ve Nihat Behram ile “Altın Kafes” isimli bölümlerin de gösterimleri yine Kadıköy’de çeşitli mekanlarda ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek.