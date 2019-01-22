Şair Enver Ercan Anıldı

Şair Enver Ercan ölümünün birinci yıl dönümünde Kadıköy’de anıldı. Şaire ait özel eşyalar TYS Müze Belgeliği’nde sergileniyor

Uzun yıllar Varlık dergisinin yayın yönetmenliğini ve Yasak Meyve Yayınları’nın da yöneticiliğini yapan şair Enver Ercan, ölümünün 1. yıl dönümünde Kadıköy’de anıldı. Anmaya Enver Ercan’ın kızı Özge Ercan, TYS Genel Başkanı Mustafa Köz ile çok sayıda yazar ve çevirmen katıldı.

“SÖZCÜKLERLE VEDA ETTİ”

Açılış konuşmasını yapan Mustafa Köz “Enver Ercan bize sözcüklerle veda etti” diyerek, şöyle devam etti: “Bugün onu belgelikte anmak istedik. Bu belgelik bu amaçla kuruldu. Yazarların kişisel eşyaları, notları ve yazı taslakları var burada. Bunlar uzun yaşayacak şeyler. Nazım Hikmet’ten Enver Ercan’a çok sayıda yazarımız burada olacak. Bizim belgeliğe çok ihtiyacımız var çünkü çabuk unutuyoruz. Enver de buna inandığı için şiirde çok önemli bir belge bıraktı. 2005-2011 yılları arasında sıkı bir dostluk yaşadık. Ülkenin ve yer yüzünün sorunları bizim de sorunumuz oldu. Bu vicdanı hep gösterdi.”

“ESERLERİ SİZE EMANET”

Köz’den sonra söz alan Özge Ercan da babasıyla yaşadığı bir anıyı paylaştı: “1 yıl içinde Enver Ercan için çok şey yaptık. Babam eğlenceli bir insandı. Bu anma da ona yakışır şekilde oldu. Bir kaç yıl evvel Brüksel’deki Bienal’e katıldık. Babam bütün gün şiir okuyordu. İlk günümüzde bir şey olduğunu anladım ve ‘neyin var?’ diye sordum. Hasta olmasına rağmen buz pateni yapmak istediğini söyledi. Çevirmenine, taksi şoförüne... Gece bir bara oturduk ama buz pateni salonu barın yanındaydı. Gece boyunca buz pateni yapabilirim deyip durmuştu. Değişik bir adamdı. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluyum. Artık onun eserleri size emanet.”

“EDEBİYAT EMEKÇİSİYDİ”

Ercan’ın yakın arkadaşlarından yazar Adnan Özyalçıner de şairi şu sözlerle anlattı: “Enver Ercan şiiri şiire taşıyan bir şairdi. Şiir nedir? Solduğumuz hava, içtiğimiz su, buram buram bir yaşam, bitimsiz bir sevdadır. Arkadaşlık ve kardeşliktir. Enver Ercan’ın şiiri bu doğallığı taşır. Birebir yaşamdır ve yaşamaktır. Çakıl taşlarının renkleridir. Bir yerimize dokunur mutlaka. Acıtan acıtsa da gülümseten, dürten ama yaralamayan çakıl taşlarıdır. Deli çayların sularıyla düzlenen çakıl taşlarıdır. Arkadaşım, dostum Enver Ercan tam bir edebiyat emekçisidir. Dergiciliğiyle, derlediği kitaplarıyla... Enver Ercan bütün yönleriyle bu vitrine sığmayacak elbette ama her zaman gönlümüzde yer alacak. Okurların gönlünde de yaşam kokan şiirleriyle var olacak.”

ÖZEL EŞYALARI SERGİLENİYOR

Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte, Enver Ercan’a ait özel eşyalar da TYS Müze Belgeliği’nde sergilendi. Ayrıca şairin anısına Türkiye Yazarlar Sendikası, Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi ve Yasakmeyve yayınları iş birliğiyle hazırlanan Türkçede İçli Bir Çıt Sesi: Enver Ercan kitabı da okurlara tanıtıldı. Geçtiğimiz ay Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde açılışı yapılan TYS Müze Belgeliği’nde Nazım Hikmet’in el yazısı mektuplarından, Cemal Süreya’nın ceketine, Sennur Sezer’in kitaplarından, Ece Ayhan’ın daktilosuna şair ve yazarlara ait özel eşyaları da görmek mümkün. TYS Müze-Belgeliği, pazartesi dışında her gün 09.00-18.00 arası ziyaretçilerine açık.

Adres: Rasimpaşa Mah. Taşköprü Sokak 7 / A (Söğütlüçeşme Camii arkası, Kemal Tahir Kütüphanesi) Söğütlüçeşme