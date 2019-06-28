Sahte Rakı’dan Mostar hediyesi: Ferah

Türkiye’nin en güzide blues gruplarından Sahte Rakı'nin yeni EP'si 'Ferah' yayında!

Sahte Rakı, Stüdyo Arı Müzik Yapım tarafından yayınlanan EP’si “Ferah”ı mayıs ayında dinleyiciye sundu.

Ferah, nemli bir Ada akşamında başlayan, Kadıköy sokaklarında onlarca fincan kahve ve paylaşım ile demlenen, uzun stüdyo saatleri sonrasında soğuk bir kış günü Mostar’da tamamlanan bir yolculuk. İçerisinde Rock’n Roll ve Blues dokusunun, farklı müzikal zenginliklerle kucaklaştığı üç parça, “Ferah”, “Beni Bekleme” ve “Kredi Kartı” yer alıyor. Sahte Rakı ekibi, hayatın artan hızı ve koşuşturması içerisinde, gerçekliği azalmış uyaranların etkisinde ve kalıcılığı olmayan ilişkiler arasında kaybolmadan dinleyicisine ferah umutlar sunmaya gayret gösteriyor.

Ferah, Mostar Pavorotti Music Center stüdyolarında kaydedildi. Ses mühendisi olarak Sasha Karabatak ve Sead Zaklan görev yaptı. Gruba trompette ile Ivan Suśac eşlik etti. Edit süreci Emre Malikler tarafından tamamlanan parçaların Mix ve Mastering süreçleri ise Arıkan Sırakaya tarafından Stüdyo Arı’da gerçekleştirildi. “Beni Bekleme” ve “Kredi Kartı” parçalarının söz ve besteleri Korhan Kodaman’a ait. “Ferah” parçasının sözlerini Korhan Kodaman yazdı, bestesi ise Korhan Kodaman ve Uluç Büyükbeşe tarafından yapıldı.

