Sahnede üç kişilik SANAT

Pahalı bir tablo yüzünden birbirine giren üç eski arkadaşın verdiği, büyük ama bol kahkahalı dostluk sınavı “Sanat” 13 Şubat’ta CKM’de tiyatroseverleri kahkahaya davet ediyor

Pahalı bir tablo yüzünden birbirine giren üç eski arkadaşın verdiği, büyük ama bol kahkahalı dostluk sınavı “Sanat” 13 Şubat’ta CKM’de tiyatroseverleri kahkahaya davet ediyor

Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın kaleme aldığı “Sanat”, satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikâyesi, entelektüel tartışmaların satır arasına gizlenmiş bir hesaplaşma... 25 yıllık bir dostluğa “nefret” karıştıran şeyin satın alınan beyaz, bembeyaz bir tablo olması ironik gelebilir. Lakin Marc, Serge ve Yvan, çok pahalıya satın alınan bir sanat eserinin adeta enkazı altında kalacaktır. Sanatsal eleştirilerle başlayan zıtlaşmaları, gitgide onları da ele geçirip kendilerini, hayatlarını ve dostluklarını adeta bir uçuruma doğru sürükler. İç hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler nihayetinde bitme noktasına gelen bir dostluğa uzanır. Fransız roman, senaryo ve oyun yazarı Yasmina Reza’nın yaşadığı bir olaydan yola çıkarak kaleme aldığı “Sanat” sahnelendiği tüm zamanlarda ve ülkelerde büyük beğeni topladı.

Cüneyt Türel, Cihan Ünal ve Can Gürzap’ın 20 yıl önce birlikte rol aldıkları “Sanat” oyunu, Gencay Gürün’ün ustalıklı rejisiyle usta oyuncu Türel’in anısına yeniden sahneleniyor. AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen yeni “Sanat”ın kadrosunda Cihan Ünal ve Can Gürzap’a bu defa Mutlu Güney eşlik ediyor. Oyunun sahne tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.

“Sanat” oyunu 13 Şubat 2018 Salı akşamı 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri; Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.