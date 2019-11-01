Sahnede tek başına!

Usta oyuncu Yılmaz Gruda 90. yaşını sahnede kutluyor

Yılmaz Gruda, 70 yıllık sahne tecrübesini biraraya getirerek hazırladığı tek kişilik oyunu “Onlar Ki…” ile seyirci karşısına çıkıyor.

Yönetmenliğini Barbaros Uzunöner’in yaptığı oyun, Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanını sahneye taşıyor.

Yılmaz Gruda son oyunuyla ilgili şunları söylüyor: “Yetmiş yıldır sahnedeyim ve hala ilk günkü gibi heyecanlıyım. Barbaros Uzunöner ile birlikte aramızda kuşak farkı olmasına rağmen çok uyumlu bir çalışma yürüttük. Oyunumuz son derece iyi çıktı. Daha ne kadar sahnelerde kalacağımı bilemem ama sahnede olduğum süre boyunca sanatımı en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışacağım. Seyircilerimiz gelsin ve müzikler, görsellerle bezenmiş bu zafer yolculuğunu bir seyretsinler. Haldun Taner ile yaptığım çalışmalarda edindiğim tecrübeleri aktarıyorum sahnede. Ve birlikte sahneye çıktığım Erol Günaydın, Ayşen Gruda, Fikret Hakan gibi kaybettiğimiz değerlerin anılarını hatırlayarak çıkıyorum sahneye. 90 yaşımda ilginç bir sürecin içine girdim. Ben hala ampullü radyo kullanmama, teknolojiden uzak olmama rağmen bu oyunun biletleri Biletix’den satılıyor. Ben o işlerden anlamam onu bizimle çalışan genç ekip hallediyor. Gençler iyi ki var… ”

BuTiyatro tarafından sahnelenen oyun 1 Kasım Cuma 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.