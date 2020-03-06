Sahnede “Dünya Kadınlar Günü”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar sokaklarda adalet mücadelesi verirken pek çok etkinlikle de sahneye çıkıyor, kadınlar için de birçok sanat etkinliği düzenleniyor

İşte Kadıköy’deki etkinliklerden bazıları:

* İDOB’dan Kadınlar Günü’ne özel konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Şarkılarda Kadın” başlıklı bir konser verecek. Konser, 6 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, La Favorita, Manon Lescaut, Il Trovatore, Don Pasquale, La Boheme, Carmen, Tosca, Edgar, Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, L’Arlesiana operalarından aryalar, İDOB sanatçıları tarafından yorumlanacak. Konserde, Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde, Önay Günay, Caner Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork Tavityan, Ali Murat Erengül ve Bülent Külekçi solist olarak sahne alırken, İlke Kodal da Berk Sarıbay’ın “Sen” koreografisini yorumlayacak.

* “Bir Delinin Güncesi” Koma’da

Yazar Aslı Erdoğan’ın bir hikâyesinden yola çıkarak, Ayşe Lebriz Berkem’in sahneye taşıdığı “Bir Delinin Güncesi”, ömrünün önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren bir kadının beklenmedik bir anda salıverilmesiyle başlıyor. Her anlamda sistemle doğuştan sorunu olan bu kadın, akıl hastanesinden çıkar çıkmaz çığrından çıkmış, cehenneme dönmüş bir dünyanın ortasında buluverir kendini. Gerçeği anlayana kadar olan olur ve o eşsiz deliliğin refleksiyle bütün okları üzerine çekmeyi başarır. İçine düştüğü bu cehennemden kurtuluşu ise ‘deliliğe' sığınmakta bulur. 50 dakikalık bu tek kişilik performans, 8 Mart Pazar günü 17.00’de Koma Sahne’de.

* “Kadının sözü ritmin gücünde”

Kadın ve çocuk hakları konusunda farkındalık ve fayda yaratmak üzere tamamen gönüllülük esasına dayalı profesyonel olmayan 12 kadın 4 çocuktan oluşan Söz’ün Ritmi Kadın Ritm Grubu, 2015 yılında Gönül Ak tarafından kuruldu. Grubun bir önemli özelliği de gruptaki profesyonel ritimci çocukların anneleriyle birlikte sahneye çıkıyor olmalı. Grup, 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00 da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, “Çığlık” İsimli bir performans gerçekleştirecek. “Kadının sözüne ritmin gücünü kattık, hemhâl olduk sözle, ritimle / Uyanın diye, farkında olun diye!” diyorlar.

* Uluslararası Kadın Şiir Festivali

Türkiye’den ve dünyadan şairler, şiirin kız kardeşliğinde buluşuyor. Femin İstanbul Uluslararası Kadın Şiiri Festivali, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı şiir okuma etkinliğine şiir severleri bekliyor. 8 Mart Pazar günü saat 13.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.