Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
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Sahnede 19. Yüzyıl İstanbul’u

KediSahne’nin yeni oyunu “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını; 19. Yüzyıl İstanbul’u” Kadıköylü izleyiciyle buluşuyor.

Sahnede 19. Yüzyıl İstanbul’u
GazeteKadıköy

Türk Tiyatrosu’nun en önemli yazarlarından biri olan Güngör Dilmen’in kendine özgü ve sıra dışı diliyle yazdığı Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını, 19. Yüzyıl İstanbul’u oyununda Artin karakterini canlandıracak olan Burçin Bildik komedi ve dramın iç içe geçtiği bir rolle seyirci karşısında olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek izleyiciyi hem keyifli ve bir o kadar da yürek burkan bir hikâyenin beklediğini söyledi.

Aksaray’da geçen, özlediğimiz eski İstanbul şarkıları ile bezenmiş, bir aşkın öyküsü “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Sahnesi’nde ve 17 Ekim Perşembe Saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi’nde izlenebilir.

Etiketler; #kedi sahne #tiyatro #yeni oyun
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