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Saf sevginin kanatlarında bir sergi

Galeri FE, sanatçı Dilek Işıksel’in “Saf Sevginin Kanatlarında” adını verdiği kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor

Saf sevginin kanatlarında bir sergi
GazeteKadıköy

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden Dilek Işıksel, pek çok medeniyete ev sahibi olmuş, büyülü kent İstanbul’u ve İstanbul’a dair tüm motifleri resmin merkezine koyuyor. Kubbelerin, tarihi yarımadanın, Galata’nın, denizin ve kuşların yanı sıra, şehre ait mistik enerjinin hissedildiği pek çok detayı bütünleşik bir biçimde izleyiciye sunuyor. Resimlerinde kullandığı melek, nebula, yıldızlar, kent imgeleri ve deniz, Dilek Işıksel’in eserlerinde katman katman yerleşirken sanatçının 50 yıllık sanat hayatının izlerini taşıyor.


Sanatı için “Dünya kültürünün incisi İstanbul’un sanatsal zenginliğini resimlerimde renk katmanları ve dokularla  yansıtırken;  Ayasofya’nın meleklerini İstanbul'u ve barışı  sonsuza kadar koruması için baş köşelerde uçuruyorum, kuyruklu yıldızları da mutluluk ve sevinç için İstanbul'a yağdırıyorum...” diyen Dilek Işıksel’in solo sergisi “Saf Sevginin Kanatlarında” 28 Mayıs – 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çifethavuzlar’daki Galeri FE’de.

Tel: (0216) 368 03 78

Etiketler; #Dilek Işıksel #istanbul #sergi #Galeri Fe
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