Sadece Şiir dergisi çıktı

Genel Yayın Yönetmenliğini Umay Umay’ın, editörlüğünü Serkan Türk’ün yaptığı Sadece Şiir dergisi, dilimizin yanı sıra bu ülkede yaşayan ve yazılan diğer dillerden şiir örneklerini de okurun dikkatine sunuyor

Türk şiirine yıllarını vermiş isimlerin yanında çok sayıda genç şaire sayfalarında yer veren derginin bir iddiası da bu renkliliği. İlk sayının şairleri: Sunay Akın, Elif Sofya, Barış Pirhasan, Orhan Alkaya, Nilay Özer, Enis Batur, Betül Dünder, Haydar Ergülen, Süreyya Aylin Antmen, Zeynep Uzunbay, Mehmet Özkan Şüküran, Kawa Nemir, Nurduran Duman, C.Hakkı Zariç, Eşref Yener, Meryem Coşkunca, Onur Akyıl, Didem Gülçin Erdem, Derya Önder, Emrullah Alp, Betül Tarıman, Cenk Kolçak, Sinem Sal, Ömer Turan, Fatma Yeşil, Cihan Ülsen, Sinan Onur, Merve Çanak, Yaprak Damla Yıldırım, Oğulcan Kütük, Mehmet Yaşın, Selma Koçiva, İnci Derya Turna, İkna Sarıaslan, Mizgin Bulut, Rahman Yıldız, Naile Dire, Jiyan Baran, Enes Kurdaş, İsmail Sertaç Yılmaz ve küçük İskender.

“Büyük sayılara karışacağız çığlık çığlığa, gevşeyecek toprak, unutulacak her şeyin adı, bir ağız gibi açılacak gökyüzü, ne yaşadıysak yutulacak.” Bu dizeler temmuz ayında yaşamını yitiren küçük İskender’in bu dergi için kaleme aldığı İştah adlı şiirden. Asuman Susam’ın “Bedene Teğelli”, Fırat Caner’in “Şiir Ne İşe Yarar?” başlığını taşıyan yazıları derginin dikkat çekenlerinden. Sadece Şiir dergisinde ayrıca Ayşe Özlem İnci tarafından gerçekleştirilmiş Lale Müldür ve Mehmet Said Aydın söyleşisini de okuyabilirsiniz. Özel tasarımıyla dikkat çeken derginin kapağını ve içindeki çizimleri Yiğit Can Alper gerçekleştirmiş. Sadece Şiir dergisi üç aylık yayın periyoduyla yılda dört sayı yayımlanacak.

Şiir kitaplarının yayıncılar tarafından az basıldığı, kitapçı raflarında yer bulamadığı bir dönemde birçok genç ve yeni isim dergiler ve sosyal medya aracılığıyla yazdıklarını insanlara ulaştırmaya çalışıyor.

Kafa grubunun yayınladığı dergiyi şiir okurları ülkenin her yerinde kitapçıların yanı sıra, Migros, D&R, CarrefourSA gibi mağazalardan da rahatlıkla bulabilecek.