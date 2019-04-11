Haftalık Bağımsız Gazete 12 Nisan 2019
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Saba’nın 20. yaşı

Kadıköylü Saba Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, 20. yaşını Kadıköy’de kutladı.

Saba’nın 20. yaşı
Gökçe UYGUN

 Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan konserde, TSM şarkıları seslendirildi.
Koroyu, halen şefliğini yürütmekte olan Muharrem Yıldırım, 1999 yılının Ekim’inde kurdu. İlk çalışmalarına Acıbadem’de ufak bir dersanede 3 kişiyle başlayan koro zamanla geniş bir topluluğa dönüştü. TSM’yi halka sevdirmek, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla faaliyet gösteren koro bugüne dek yüzlere öğrenci yetiştirdi. Her yıl 1 veya 2 konser veren koroda ayrıca meşk, nota-usül, solfej, musiki nazariyatı ile ud,keman, kanun dersleri de veriliyor.

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