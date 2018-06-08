Şaban bu sefer engelli farkındalığı için sahnede

Chp Sarıyer İlçesi Engelli Komisyonu üyeleri tüm yıl hummalı bir çalışma yürüttü ve bir tiyatro oyunu sahneye koydu. CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve Sarıyer Meclis Üyesi Hayrettin Dereli'nin de yer aldığı oyun, 10 Haziran Pazar 21.30’da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Haldun Taner’in unutulmaz eseri “Vatan Kurtaran Şaban” oyunu bu sefer engelli farkındalığını arttırmayı hedefliyor.
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