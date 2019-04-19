Sabahattin Kudret Aksal ödülleri veriliyor

Sabahattin Kudret Aksal ödülleri, Aksal’ın doğum günü olan 25 Nisan saat 19.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sahiplerini bulacak

Ozan - yazar ve kültür insanı Sabahattin Kudret Aksal’ı 1993’te yitirmiştik. 2013’te ölen eşi Münire Aksal’ın vasiyeti üzerine ailenin girişimiyle, Selçuk Bütün, Eray Canberk, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Uğurtan Atakan ve Adil İzci’den oluşturulan bir kurul, Aralık 2018’de toplanarak “Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü” adıyla bir ödül konulmasına karar verdi.

Eray Canberk başkanlığında Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen ve aile adına Selçuk Bütün’den oluşan Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü 2019 Seçiciler Kurulu, 28 Mart’ta ikinci kez toplanarak ödül sahiplerini belirledi.

2019 yılında şiir dalında verilecek ödülü, Seçiciler Kurulunun da yapıt önerebilmesi bağlamında; kurduğu şiir yapısı, dil ve söyleyiş yalınlığı, poetik duruşu, düşünsel derinliği, doğaya ve doğal olana özel dikkati; bu değerlerin yanı sıra kuşağı içindeki konumu ve şiirimizi uluslararası düzeyde temsil becerisiyle, “Giderken Öpmeseydin Keşke” yapıtıyla Gökçenur Ç.’ye verilmesi kararlaştırıldı. Seçiciler Kurulu Özel Ödülünün ise Sabahattin Kudret Aksal’ın yapıtlarını, yanı sıra dergi ve gazetelerde kalan yazı ve söyleşilerini, soruşturma yanıtlarını bilimsel yol ve yöntemlerle, özveri ve titizlikle yayına hazırlayan Dr. Arif Yılmaz’a sunulmasına karar verildi.

Ödül töreni, Sabahattin Kudret Aksal’ın doğum günü olan 25 Nisan saat 19.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak.