Sabahattin Kudret adına şiir yarışması

Yazınımıza kazandırdığı yapıtlar ve yetiştirdiği öğrenciler ile kültür dünyamızda seçkin bir yer tutan Sabahattin Kudret Aksal adına, ailesi tarafından “Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü” oluşturuldu. 2019 yılında ödül “şiir” dalında verilecek.

Ödüle, Türkçe yazılmış, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında bir yayınevi tarafından yayımlanmış şiir kitaplarıyla başvurulabiliyor. Dosya ya da yazarınca özel olarak bastırılmış kitaplar değerlendirme dışı olacak.

Ödül tutarı 6.000 TL. olarak belirlendi. Eray Canberk, Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen, Selçuk Bütün’den oluşan seçici kurul, ödülü en çok iki yapıt arasında paylaştırabilecek.

Yarışmaya katılacak kitapların, 1 Ocak-31 Ocak 2019 tarihleri arasında 8 kopya olarak, ödüle katılmak istendiğine ilişkin imzalı bir belge ve iletişim bilgileri (Telefon, adres, e-posta adresi) ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekiyor. Ödüller, Aksal’ın doğum yıldönümü olan 25 Nisan 2019 tarihinde verilecek.

Adres:

Lütfü Bütün (Sabahattin Kudret Aksal Şiir Ödülü)

Bağdat Caddesi Ateş Apartmanı No: 102-12 Fenerbahçe 34726 Istanbul

(Kitapların gönderim bilgisinin bir elektronik postayla selcukbutun@gmail.com adresine bildirilmesi gerekir.)