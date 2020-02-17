halka sanat projesi 22 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında küratörlüğünü Bahar Güneş ve Öykü Demirci’nin üstlendiği “Rüzgarda Akan Atlar Ya Da Yuvadan Uçmak” sergisine ev sahipliği yapıyor

“Rüzgârda Akan Atlar ya da Yuvadan Uçmak”, halka sanat projesi’ne sekiz yıl yuva olmuş bir mekâna veda ederken onu kutlama sergisi olarak açılıyor. halka sanat’tan yapılan açıklamada sergiyle ilgili şu ifadelere yer veriliyor: “Rüzgârda Akan Atlar ya da Yuvadan Uçmak halka sanat projesi’ne sekiz yıl yuva olmuş bir mekânı arkada bırakırken burada geçen zamana, üretilen işlere ve bir araya gelen kişilere bir teşekkür ifadesidir. Yuvadan uçmak bize ne ifade ediyor, bu duruma nasıl tepki veriyoruz, nasıl başa çıkıyoruz ya da çıkamıyoruz gibi temanın düşündürdüğü sorular etrafında şekillenen sergi bugüne kadar halka sanat projesi ile sergi yapmış ve işlerinde temanın ortaya attığı sorulara yanıt veren sanatçılardan bir seçkiyi izleyiciyle buluşturuyor.”